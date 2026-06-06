/Petrol Diesel Price Today: भारतात E85 इंधन लॉन्च, आज राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील भाव

Petrol Diesel Price 6 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली असली, तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी शनिवारी (६ जून २०२६) इंधनाचे दर पूर्ववत ठेवले आहेत.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये अनेक टप्प्यांत वाढ करण्यात आली होती. मे महिन्यात विविध तारखांना झालेल्या दरवाढींमुळे वाहनचालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण होत असतानाही इंधन स्वस्त होण्याची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही.
देशातील चार प्रमुख महानगरांमध्ये पेट्रोलचे दर अद्याप उच्च पातळीवर आहेत. दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये प्रति लिटर, मुंबईत १११.२१ रुपये, कोलकात्यात ११३.५१ रुपये तर चेन्नईमध्ये १०७.७७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
डिझेलच्या दरातही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दिल्लीमध्ये डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर असून मुंबईत त्याची किंमत ९७.८३ रुपये आहे. कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये डिझेल अनुक्रमे ९९.८२ रुपये आणि ९९.५५ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतींमध्ये सुमारे २ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून ते ९३ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. डब्ल्यूटीआय क्रूडच्याही किमती कमी झाल्या आहेत. मात्र या घसरणीचा थेट परिणाम अद्याप देशांतर्गत इंधन दरांवर दिसून आलेला नाही.
पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर दररोज सकाळी ६ वाजता अपडेट केले जातात. ग्राहकांना एसएमएसद्वारेही आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेता येतात. संबंधित तेल कंपनीच्या सेवेनुसार शहराचा कोड पाठवून इंधनाचे दर तपासता येतात.
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असल्या तरी सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही कपात झालेली नसल्याने वाहनधारकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.