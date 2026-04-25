Petrol Diesel Price: खरच इंधनाचे दर वाढणार? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price and CNG Today 25th April 2026: आज, 25 एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत $100 च्या पुढे गेल्याने भारतात इंधन दर वाढणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मात्र, सध्या तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या ताज्या दरांनुसार, भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरात बदल होत असतानाही सध्या किरकोळ इंधन दरात वाढ झालेली नाही.
दररोज सकाळी 6 वाजता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि चलन विनिमय दराच्या आधारे नवीन दर जाहीर करतात. त्यामुळे इंधन दरांचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो.
अलीकडे काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार असल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या होत्या. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
यांनी अशा कोणत्याही प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला आहे. सध्या दर वाढवण्याचा कोणताही तातडीचा निर्णय नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
(काही भागांमध्ये स्थानिक वितरण कंपनीनुसार दर थोडेफार बदलू शकतात.)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात हालचाल सुरू असली तरी सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि CNG या तिन्ही इंधनांच्या दरांमध्ये स्थिरता आहे. त्यामुळे वाहनधारकांसाठी ही काहीशी दिलासादायक परिस्थिती आहे. मात्र, पुढील काही दिवसांत जागतिक घडामोडींनुसार बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.