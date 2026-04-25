Petrol Diesel Price: खरच इंधनाचे दर वाढणार? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today 25 April 2026 Updated: पेट्रोल-डिझेलचे दर खूप वाढणार अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत. याबद्दल सरकारने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.  तुम्ही महाराष्ट्रातील आवर्जून आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर काय आहेत हे जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 25, 2026, 10:32 AM IST
Photo Created by AI

Petrol Diesel Price and CNG Today 25th April 2026: आज, 25 एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत $100 च्या पुढे गेल्याने भारतात इंधन दर वाढणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मात्र, सध्या तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या ताज्या दरांनुसार, भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरात बदल होत असतानाही सध्या किरकोळ इंधन दरात वाढ झालेली नाही.

दर कसे ठरतात?

दररोज सकाळी 6 वाजता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि चलन विनिमय दराच्या आधारे नवीन दर जाहीर करतात. त्यामुळे इंधन दरांचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो.

दर वाढीबाबत अफवा फेटाळल्या

अलीकडे काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार असल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या होत्या. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
 यांनी अशा कोणत्याही प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला आहे. सध्या दर वाढवण्याचा कोणताही तातडीचा निर्णय नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रातील काही शहरांतील पेट्रोलचे दर (₹/लिटर)

  • अकोला – ₹104.38
  • अमरावती – ₹105.43
  • औरंगाबाद – ₹104.48
  • भंडारा – ₹104.92
  • बुलढाणा – ₹105.50
  • चंद्रपूर – ₹104.46
  • धुळे – ₹104.82
  • गडचिरोली – ₹105.24
  • गोंदिया – ₹105.44
  • हिंगोली – ₹105.33

महाराष्ट्रातील काही शहरांतील डिझेलचे दर (₹/लिटर)

  • अकोला – ₹90.93
  • अमरावती – ₹91.94
  • औरंगाबाद – ₹91.00
  • भंडारा – ₹91.44
  • बुलढाणा – ₹92.03
  • चंद्रपूर – ₹91.02
  • धुळे – ₹91.33
  • गडचिरोली – ₹91.77
  • गोंदिया – ₹91.95
  • हिंगोली – ₹91.84

महाराष्ट्रातील CNG दर (₹/किलो)

  • मुंबई – सुमारे ₹80.5 ते ₹81 प्रति किलो
  • पुणे – सुमारे ₹91.5 प्रति किलो
  • सांगली – सुमारे ₹95.5 प्रति किलो

(काही भागांमध्ये स्थानिक वितरण कंपनीनुसार दर थोडेफार बदलू शकतात.)

आंतरराष्ट्रीय बाजारात हालचाल सुरू असली तरी सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि CNG या तिन्ही इंधनांच्या दरांमध्ये स्थिरता आहे. त्यामुळे वाहनधारकांसाठी ही काहीशी दिलासादायक परिस्थिती आहे. मात्र, पुढील काही दिवसांत जागतिक घडामोडींनुसार बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

