CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Petrol Diesel Price: रविवारी फिरायला बाहेर पडताय? इंधनाच्या दरांनी खिशाला फोडणी? जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझलचे दर

Petrol Diesel Price Today 26 April 2026 Updated: नेहमीप्रमाणे, तेल कंपन्यांनी आज सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर केले. आज, २६ एप्रिल रोजी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किंचित चढ-उतार झाला. चला विकेंडला काय दर आहे हे जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 26, 2026, 11:07 AM IST
Petrol Diesel Price and CNG Today 26th April 2026: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम करतात. इंधनाचे दर कडाडले तर महागाई वंदूं आपलं बजेट डगमगू शकता. 2022 पासून देशात पेट्रोल-डीझेलचे दर स्थिर राहिले आहेत. इंधन दरात जास्त बदल झालेला नाही. पण, होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा अडथळा निर्माण झाला आहे, त्यामुळे मे महिन्यात किंमती वाढू शकतात. देशभरात आज, 26 एप्रिलला, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात फक्त थोडासा बदल झाला आहे. तेल कंपन्यांनी सकाळी आपल्या दरांचे अपडेट दिले. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि डॉलर-रुपया बदलांमुळे ईंधनाचे दर काही पैसे वाढले किंवा कमी झाले आहेत. चला आजचे महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझलचे आणि CNG चे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात... 

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे, विशेषतः ईरान-इझरायल-अमेरिका युद्धामुळे, कच्च्या तेलाच्या दरात खूप वाढ झाली होती. $71 प्रती बॅरल ते $100+ पर्यंत दर जाऊन पोहोचला होता. आता सीजफायरनंतर तेलाच्या दरात थोडी घट झाली आहे. दक्षिण पूर्व आशियात युद्धामुळे ईंधन संकट वाढत आहे. भारत सरकारने पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी 13 रुपये ते 3 रुपये आणि डिझेलवरील 10 रुपये ते शून्य रुपये केली आहे. 

राजधानीमध्ये आजचे दर काय? 

दिल्लीमध्ये आज पेट्रोलचा दर 94.77 रुपये प्रती लिटर आहे, जो कालचाही दर होता. गेल्या 10 दिवसांपासून हा दर स्थिर आहे. डिझेलचा दर आज 87.62 रुपये प्रती लिटर आहे, यातही बदल नाही.

महाराष्ट्रातील मुख्य शहरातील पेट्रोल दर 

  • नवी मुंबई – ₹105.5
  • ठाणे – ₹103.68
  • पालघर – ₹103.75
  • पिंपरी चिंचवड – ₹105.5
  • पुणे – ₹103.95
  • नाशिक – ₹104.31
  • सतारा – ₹105.13
  • रत्नागिरी – ₹105.5
  • औरंगाबाद – ₹105.33
  • धुळे – ₹104.16

महाराष्ट्रातील मुख्य शहरातील डिझेल दर

  • अकोला – ₹90.69
  • अमरावती – ₹91.32
  • औरंगाबाद – ₹91.82
  • भंडारा – ₹91.4
  • बुलढाणा – ₹91.42
  • चंद्रपूर – ₹91.02
  • धुळे – ₹90.7
  • गडचिरोली – ₹91.5
  • गोंदिया – ₹91.86
  • हिंगोली – ₹91.91

महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर

  • अकोला – ₹93.03
  • अमरावती – ₹93.28
  • औरंगाबाद – ₹95.5
  • भंडारा – ₹86.43
  • बुलढाणा – ₹96.95
  • चंद्रपूर – ₹90
  • धुळे – ₹93.65
  • गडचिरोली – ₹90
  • गोंदिया – ₹86.43
  • हिंगोली – ₹93.03

दररोज सकाळी 6 वाजता तेल कंपन्या नवीन दर जाहीर करतात. हे दर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, सरकारच्या कर धोरणे आणि डीलर मार्जिनवर अवलंबून असतात.

आजच्या दिवशी पेट्रोल-डीझेलचे दर स्थिर आहेत, पण जागतिक परिस्थिती आणि सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

