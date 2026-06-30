/Petrol Diesel Price Today: महिन्याच्या शेवटी काय आहेत महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे आणि CNG चे दर? जाणून घ्या

राज्यातील वाहनचालकांसाठी आजही दिलासादायक बाब म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी आज (३० जून) इंधनाचे नवे दर जाहीर केले असून बहुतांश शहरांमध्ये कालचेच दर कायम आहेत. काही ठिकाणी किरकोळ वाढ किंवा घट दिसून आली असली तरी सर्वसाधारणपणे दर स्थिर आहेत. दरम्यान, CNG च्या किमतींमध्ये मात्र काही शहरांमध्ये वाढ नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे CNG वापरणाऱ्या वाहनधारकांच्या खर्चात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे आजचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹112.73 (₹0.95 वाढ)
- अमरावती – ₹112.17
- औरंगाबाद – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04
- मुंबई – ₹111.21
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18 (-₹0.03 घट)
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.46 (₹0.02 वाढ)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे आजचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹99.40 (₹0.92 वाढ)
- अमरावती – ₹98.85
- औरंगाबाद – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.07 (₹0.02 वाढ)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02 (₹7.52 वाढ)
- अकोला – ₹99.53 (₹5.28 वाढ)
- अमरावती – ₹99.78 (₹5.28 वाढ)
- औरंगाबाद – ₹103.02 (₹10.02 वाढ)
- भंडारा – ₹92.93 (₹3.43 वाढ)
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00 (₹9.00 वाढ)
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93 (₹3.43 वाढ)
- गोंदिया – ₹92.93 (₹3.43 वाढ)
- हिंगोली – ₹99.53 (₹14.58 वाढ)
- जळगाव – ₹96.50 (₹0.30 वाढ)
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹85.50
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹94.64 (₹4.69 वाढ)
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹85.50
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07 (₹3.07 वाढ)
- रत्नागिरी – ₹85.50
- सांगली – ₹103.02 (₹7.52 वाढ)
- सातारा – ₹103.02 (₹7.52 वाढ)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹99.00 (₹9.00 वाढ)
- वाशीम – ₹99.53 (₹14.58 वाढ)
- यवतमाळ – ₹99.78 (₹14.83 वाढ)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त, तरीही इंधनाचे दर कमी का होत नाहीत?
गेल्या काही दिवसांत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये काहीशी नरमाई दिसून आली आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होणे आणि पुरवठा सुरळीत राहिल्याने क्रूड ऑईलच्या किमतींवर दबाव आला आहे. मात्र त्याचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना अद्याप मिळालेला नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती या केवळ कच्च्या तेलाच्या दरावर ठरत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारांचे कर, वाहतूक खर्च, रिफायनिंगचा खर्च आणि डीलर कमिशन यांचाही अंतिम दरावर मोठा परिणाम होत असतो.
मागील दोन महिन्यांत वाढले होते दर
मे आणि जून महिन्यात तेल कंपन्यांनी अनेकदा इंधनाच्या किमतीत वाढ केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मासिक खर्चावर परिणाम झाला. सध्या दर स्थिर असले तरी अद्याप कोणतीही मोठी कपात जाहीर झालेली नाही.
मोबाईलवर घरबसल्या कसे जाणून घ्याल इंधनाचे दर?
तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर दररोज सकाळी ६ वाजता अपडेट केले जातात. इंडियन ऑइलसह इतर तेल कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा SMS सेवेद्वारेही तुम्ही तुमच्या शहरातील आजचे इंधन दर सहज तपासू शकता.