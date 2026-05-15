/धोका दोन दिवसांवर! 48 तासांनंतर भारतात नाही येणार कच्चं तेल; आता पुढं काय?

Oil Prices and Shortage : मध्यपूर्वेतील युद्धानं जगाला एका भयाण संकटाच्या दाराशी आणून उभं केलं असून, आता त्याचे गंभीर परिणाम भारतात दिसण्यास सुरुवाच झाली आहे. जागतिक स्तरावरील कोणत्या घटनेनं आता वाढवली भारताची चिंता?
Oil Prices and Shortage : भारतात एकिकडे इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झालेली असतानाच आता पुढं काय वाढून ठेवलं आहे, असाच प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करतोय. संकटांची ही साखळी इतक्यात संपणारी नसून, आता हे इंधन संकट आणखी गंभीर वळणावर येऊ शकतं असंच तज्ज्ञांचं मत आहे. यात भर पडलीये ती म्हणजे एका नव्या अडचणीची. अमेरिकेकडून रशियातील तेलावर लागू असणाऱ्या निर्बंधांमध्ये मिळालेल्या सवलतींची मुदत 16 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. परिणामी त्यास मुदतवाढ मिळाली नाही, तर भारताला रशियातून कच्च्या तेलाची आयात कमी करावी लागणार आहे. ज्यामुळं आधीच आखातातील युद्धाच्या माऱ्यामुळं प्रभावित झालेल्या भारतातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर आणि परिणामी उर्वरित संपूर्ण साखळीवर याचा परिणाम दिसून येईल.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांशी संबंधित जाणकारांच्या माहितीनुसार अमेरिकेनं अद्यापही 16 मे नंतर भारतासह इतरही काही देशांना रशियातील तेल खरेदीवर असणाऱ्या निर्बंधांवरील सवलतींना मुदतवाढ देण्याची स्पष्टोक्ती दिलेली नाही. त्यामुळं ही सवलत वाढवून मिळाली नाही तर भारताला दुसऱ्या देशांकडून महागड्या दरात तेलाची आयात करावी लागू शकते. ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार यामुळं तेलावरील खर्चात प्रचंड वाढ होऊ शकते. कॅप्लरच्या आकडेवारीनुसार मे महिन्यामध्ये भारतानं रशियातून 23 लाख बॅरल इतक्या विक्रमी तेलाची आयात केली. मात्र, आता रशियाची नवी जहाजं भारताच्या दिशेनं आली नाहीत, तर संपूर्ण महिन्याभरातील आयात थेट 19 लाख बॅरलवर येईल.
इस्रायल- अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असणाऱ्या युद्धानं जागतिक तेल व्यापारावर परिणाम केला. यामध्ये भारतासह अनेक देशांच्या तेल आयातीवरही गंभीर परिणाम दिसून आले. तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता अमेरिकेनं भारतासाठी विशेष सवलत दिल्यानं देशाला रशियाकडून तेल आयात करता आलं होतं. मात्र जगभरात लागू असणारी ही सवलत 16 मे रोजी संपुष्टात येणार असून आता पुढे काय? हाच प्रश्न भारतापुढं उभा राहिला आहे.
भारताला या संकटाची चाहूल लागल्यानं आधीपासूनत सरकारी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असणाऱ्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेसन लिमिटेडनं नुकतंच दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेकडून तेलखरेदी केली. ट्रेडर्सच्या वृत्तानुसार हे असे 'प्रॉम्ट कार्गो' आहेत ज्यांना लवकरच लोड केलं जाईल. दुसरीकडे BPCL नं आखातावर अवलंबून न राहता अजरबैजान आणि आफ्रिकी देशांकडून तेल खरेदीसाठी प्रयत्नही सुरू केले आहेत.