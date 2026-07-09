/Petrol-Diesel Rate Today: अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमतीचा भडका; आजचे राज्यातील इंधनाचे दर जाणून घ्या

अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा वाढलेल्या तणावाचा जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर तात्काळ परिणाम दिसून आला आहे. बुधवारी ब्रेंट क्रूड आणि डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रमुख कच्च्या तेलाच्या निर्देशांकांमध्ये सुमारे ६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तातडीने कपात होण्याची शक्यता आणखी कमी झाली आहे. सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. २५ मेपासून सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इंधनाच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर २.६१ रुपये आणि डिझेलच्या दरात २.७१ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. दिल्लीत पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये, तर डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर कायम आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती का वाढल्या?
तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे सुरू असलेल्या नाटो परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेल्या युद्धविरामाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. त्यांच्या विधानानंतर अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता बाजाराने गृहीत धरली आणि त्याचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर झाला.
बुधवारी ब्रेंट क्रूडचा भाव ६.०९ टक्क्यांनी वाढून ७८.६६ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला, तर अमेरिकन डब्ल्यूटीआय कच्चे तेल ६ टक्क्यांच्या वाढीसह ७४.६५ डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते. हे दोन्ही निर्देशांक २३ जूननंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दर (९ जुलै २०२६)
- अहमदनगर – पेट्रोल ₹112.33 | डिझेल ₹98.98 | CNG ₹103.02
- अकोला – पेट्रोल ₹111.78 | डिझेल ₹98.48 | CNG ₹99.53
- अमरावती – पेट्रोल ₹112.17 | डिझेल ₹98.85 | CNG ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – पेट्रोल ₹112.08 | डिझेल ₹98.72 | CNG ₹103.02
- भंडारा – पेट्रोल ₹112.81 | डिझेल ₹99.47 | CNG ₹92.93
- बीड – पेट्रोल ₹112.45 | डिझेल ₹99.11 | CNG ₹96.50
- बुलढाणा – पेट्रोल ₹112.48 | डिझेल ₹99.14 | CNG उपलब्ध नाही
- चंद्रपूर – पेट्रोल ₹112.58 | डिझेल ₹99.26 | CNG ₹99.00
- धुळे – पेट्रोल ₹112.19 | डिझेल ₹98.84 | CNG ₹93.65
- गडचिरोली – पेट्रोल ₹112.90 | डिझेल ₹99.55 | CNG ₹92.93
- गोंदिया – पेट्रोल ₹112.81 | डिझेल ₹99.47 | CNG ₹92.93
- हिंगोली – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹99.53
- जळगाव – पेट्रोल ₹112.54 | डिझेल ₹99.17 | CNG ₹96.50
- जालना – पेट्रोल ₹113.21 | डिझेल ₹99.87 | CNG ₹96.50
- कोल्हापूर – पेट्रोल ₹112.59 | डिझेल ₹99.21 | CNG ₹101.00
- लातूर – पेट्रोल ₹113.08 | डिझेल ₹99.71 | CNG ₹90.00
- मुंबई – पेट्रोल ₹111.21 | डिझेल ₹97.83 | CNG ₹86.00
- नागपूर – पेट्रोल ₹111.69 | डिझेल ₹98.38 | CNG ₹94.90
- नांदेड – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹94.00
- नंदुरबार – पेट्रोल ₹112.64 | डिझेल ₹99.28 | CNG ₹94.64
- नाशिक – पेट्रोल ₹112.46 | डिझेल ₹99.07 | CNG ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – पेट्रोल ₹112.45 | डिझेल ₹99.11 | CNG ₹90.00
- पालघर – पेट्रोल ₹112.04 | डिझेल ₹98.66 | CNG ₹82.25
- परभणी – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹90.65
- पुणे – पेट्रोल ₹111.85 | डिझेल ₹98.50 | CNG ₹96.50
- रायगड – पेट्रोल ₹111.46 | डिझेल ₹98.11 | CNG ₹87.07
- रत्नागिरी – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹90.00
- सांगली – पेट्रोल ₹112.44 | डिझेल ₹99.11 | CNG ₹103.02
- सातारा – पेट्रोल ₹113.03 | डिझेल ₹99.64 | CNG ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹89.00
- सोलापूर – पेट्रोल ₹111.85 | डिझेल ₹98.52 | CNG ₹93.00
- ठाणे – पेट्रोल ₹111.38 | डिझेल ₹98.02 | CNG ₹82.25
- वर्धा – पेट्रोल ₹112.22 | डिझेल ₹98.90 | CNG ₹99.00
- वाशीम – पेट्रोल ₹112.63 | डिझेल ₹99.28 | CNG ₹99.53
- यवतमाळ – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹99.78
भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयातीद्वारे मिळवतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम देशातील तेल कंपन्यांच्या आयात खर्चावर होतो. जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा अधिक राहिले, तर पुढील काळात भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीची शक्यता नाकारता येणार नाही.