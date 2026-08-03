/3 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल - डिझेलच्या किंमतीत झाले बदल? देशातील महत्वाच्या शहरांमधील आजचे इंधन दर जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today : सोमवार 3 ऑगस्ट आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भारतात इंधन दराच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. 25 मे रोजी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये बदल केले होते. त्यावेळी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 रुपयांची आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2.71 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर अद्याप पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या फेरीनंतर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होणाऱ्या जहाजवाहतुकीत कोणताही व्यत्यय येणार नाही या अपेक्षेमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाली होती. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भारतात इंधनाच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. दिल्लीत पेट्रोलची किंमत ही 102.12 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलची किंमत ही 95.20 रुपये एवढी आहे. तर मुंबईत पेट्रोलची किंमत ही 111.21 रुपये असून डिझेलची किंमत ही 97.83 रुपये प्रति लिटर आहे.
जियोपॉलिटिकल तणाव आणि पुरवठ्याशी संबंधित चिंतेमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतीत अस्थिरता असतानाही, येथील किंमती स्थिर राहिल्या आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या तुलनेत जवळपास 85 टक्क्यांहून अधिक कच्च तेल आयात करतो. मात्र हे देखील तितकच खरं आहे की राज्यातील किंवा शहरातील इंधनाच्या किंमती या पूर्णपणे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींच्या हिशोबाने बदलत नाही. किरकोळ किंमतींवर चलन विनिमय दर, वाहतूक खर्च, विक्रेत्यांचे कमिशन आणि कर यांसारख्या घटकांचाही प्रभाव पडतो.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.18 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.47 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.73 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.01 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.65
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये
बेंगलुरु : पेट्रोलची किंमत - 110.93 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.80 रुपये
लखनऊ : पेट्रोलची किंमत - 102.05 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.55 रुपये