मोठी बातमी! 'या' राज्यात 1 ऑक्टोबरपासून मिळणार नाही पेट्रोल-डिझेल

हरियाणात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून एक मोठा बदल लागू होणार आहे. सरकारच्या नवीन आणि कठोर निर्देशानुसार, वाहनांमध्ये आता सरसकट पेट्रोल किंवा डिझेल भरता येणार नाही. 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट'ने (CAQM) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत, हरियाणा सरकार 'नॅशनल कॅपिटल रिजन' (NCR) अंतर्गत येणाऱ्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये एक अत्यंत कडक नियम लागू करत आहे. यामध्ये गुरुग्राम, फरिदाबाद, सोनीपत आणि जज्जर यांचा समावेश आहे.
या नवीन नियमानुसार, जर तुमचे वाहन पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता करत नसेल किंवा त्याचे विहित आयुर्मान (वापराचा कालावधी) संपले असेल, तर 1 ऑक्टोबरपासून तुम्हाला पेट्रोल पंपांवर एक लिटरही इंधन मिळणार नाही. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्थेला मंजुरी दिली असून, यामुळे जुन्या वाहनांच्या मालकांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) बराच काळापासून हवेच्या खराब गुणवत्तेच्या समस्येचा सामना करत आहे आणि जुन्या वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे यातील एक प्रमुख कारण मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालय आणि नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) यांनी यापूर्वीच अशा वाहनांवर निर्बंध घालण्याबाबत कठोर आदेश दिले आहेत. हरियाणा सरकारचे असे मानणे आहे की, इंधन भरण्याच्या केंद्रांवर अशा वाहनांची ओळख पटवल्यास रस्त्यांवरील त्यांची संख्या आपोआप कमी होईल, कारण इंधनाशिवाय ती वाहने फार काळ चालू शकत नाहीत.
हा नियम विशेषतः अशा वाहनांना लागू होईल ज्यांनी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. साधारणपणे, 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने या श्रेणीत येतात. 1 ऑक्टोबरपासून, एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर अशा वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही; मग ती वाहने चालू स्थितीत असोत किंवा नसोत.
या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, हरियाणा परिवहन विभाग एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील गुरुग्राम, फरिदाबाद, सोनीपत आणि झज्जर या चार जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवर 'ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) कॅमेरे बसवत आहे. पहिल्या टप्प्यात 775 कॅमेरे बसवले जातील; या प्रकल्पाला 41.74 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे कॅमेरे पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची नंबर प्लेट स्कॅन करतील. जर एखाद्या वाहनाची मुदत संपली असेल, तर ही प्रणाली आपोआप अलर्ट देईल, ज्यामुळे पंप चालकाला त्या वाहनात इंधन भरण्यास नकार देणे शक्य होईल.
सध्या ही प्रणाली एनसीआर क्षेत्रातील गुरुग्राम, फरिदाबाद, सोनीपत आणि झज्जर या चार जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात असून, हा या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आहे. सरकारी अंदाजानुसार, संपूर्ण हरियाणात अशा देखरेखीसाठी सुमारे 2780 ANPR कॅमेऱ्यांची आवश्यकता असेल आणि हे कॅमेरे टप्प्याटप्प्याने राज्यभर बसवले जातील. थोडक्यात सांगायचे तर, जरी या उपक्रमाची सुरुवात एनसीआरपासून होत असली, तरी भविष्यात हा नियम संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची योजना आहे.