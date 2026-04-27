CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
ज्याची भीती होती तेच घडतंय? पेट्रोल डिझेलचा साठा संपला? 'या' राज्यात एकाचवेळी 421 पेट्रोल पंप बंद झाले

 इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध पुन्हा एकदा भडकले आहे. याचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर झाला आहे. भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. पेट्रोल डिझेलचा साठा संपला आहे. भारतातील एका राज्यात भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. 421 पेट्रोल पंप बंद  झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 27, 2026, 02:48 PM IST
Petrol Diesel Shortage: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध पुन्हा एकदा भडकले आहे. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर निर्बंध लादले आहेत. यामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. जगातील अनेक देशात इंधन पुरवठा ठप्पा झाला आहे. भारतातील अनेक राज्यांना याची झळ बसली आहे.  आंध्र प्रदेशात भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. पेट्रोल डिझेलचा साठा संपत आल्याने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एकाचवेळी 421 पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे जवळपास सर्वच पेट्रोल पंपावर तुफान गर्दी झाली आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवडा निर्माण झाल्याच्या शक्यतेमुळे आंध्र प्रदेशात सध्या सर्वत्र घबराट पसरली आहे. पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा झाल्याने आंध्र प्रदेशातील अनेक पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले आहेत. जे पंप सुरु आहेत त्यांच्यासमोर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सरकारने या परिस्थितीबाबत खुलासा केला आहे. अशा प्रकारे कोणतीही इंधन टंचाई निर्माण झालेली नाही. लोकांनी घाबरून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल डिझेल खरेदी केल्यामुळे तसेच अचानक लोकांनी पंपावर पेट्रोल डिझेल खरेदीसाठी गर्दी केल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.

हे देखील वाचा... 2,00,00,00,000 लोकांचा जीव धोक्यात; जगावर महाभयानक संकट, भारतासाठीही धोक्याचा इशारा

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी रविवारी परिस्थितीचा आढावा घेतला. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कृती आराखडा लागू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी  त्वरित कारवाई करावी. तसेच राज्यातील पेट्रोल डिझेलच्या साठ्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

पुरवठा सुस्थितीत असताना पेट्रोल पंप का बंद होते?

मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत टेलिकॉन्फरन्सद्वारे परिस्थितीचा आढावा घेतला.  राज्यातील 4,510 पेट्रोल पंपांपैकी अंदाजे 421 पंप तात्पुरते बंद करण्यात आले आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वाहनचालकांनी घाबरून खरेदी करण्यामुळे पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत आहेत, ज्यामुळे इंधनाची गरजेपेक्षा जास्त खरेदी होत आहे. याशिवाय, मत्स्यपालन क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर ड्रमची खरेदी होत असल्यामुळे पुरवठ्यावर अतिरिक्त दबाव येत आहे.

दरम्यान, नागरी पुरवठा मंत्री नादेंडला मनोहर यांनी राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले. तांत्रिक पुरवठ्याच्या समस्येमुळे काही पंप बंद झाले आहेत.  परंतु परिस्थिती नियंत्रणात आहे. त्यांनी जनतेला अफवांकडे दुर्लक्ष करून घाबरून खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आखाती देशांतून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा 6 महिने ठप्प होणार?

आखाती देशांतून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा 6 महिने ठप्प होण्याची भीती आहे. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सी-माइन्स पेरण्यात आलेत.. या धोकादायक सुरुंगाच्या जाळ्यातून हा मार्ग मोकळा करण्यासाठी युद्ध थांबल्यानंतरही तब्बल 6 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असा धक्कादायक दावा एका अमेरिकन रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण जगाच्या चिंतेत भर पडली आहे. होर्मुजमध्ये 20 पेक्षा जास्त सी-माइन्स पसरवण्यात आलेत. काही माइन्स तर जीपीएस तंत्रज्ञानाने सज्ज असून त्या पाण्यावर तरंगत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा शोध घेणे अत्यंत कठीण झालंय. त्यामुळे या मार्गावरील कच्या तेलाचा पुरवठा 6 महिने ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका इंधनाच्या दरावर होण्याची शक्यता असून येत्या २०२७ पर्यंत इंधन आणि गॅसचे दर आकाशाला भिडण्याची दाट शक्यता आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

पाणीपुरी खाऊन 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू! 18 जण रुग्णालयात दाखल...

भारत