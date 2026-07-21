/गाडीची टाकी फुल करण्यापूर्वी जाणून घ्या इंधनाचे नवे दर, आज तुमच्या शहरात किती आहे पेट्रोल डिझेलचा भाव?

Today Petrol Diesel Rates : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य स्थिती काही सामान्य होण्याचं नाव घेत नाहीये. दोघांमधील या संघर्षामुळे होर्मुज पुन्हा बंद करण्यात आलंय ज्याचा परिणाम हा जगभरातील इंधनाच्या दरावर होताना दिसतोय. भारतात सरकारी तेल कंपन्यांनी 21 जुलै रोजी इंधनाच्या नव्या किंमती जाहीर केल्या आहेत आणि त्यात सामान्य नागरिकांसाठी चांगली गोष्ट अशी की यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीनेमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. विविध राज्यांकडून आकारले जाणारे व्हॅट आणि स्थानिक कर इत्यादींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये तफावत असते. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथील इंधनाच्या दरांमधील फरकाचे हेच कारण आहे.
देशातील तेल कंपन्या या सकाळी 6 वाजता पेट्रोल डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे नवे दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती इत्यादी लक्षात घेऊन इंधनाचे दर ठरवले जातात. म्हणूनच अनेकदा वेगवेगळ्या शहरात इंधनाचे दर हे वेगवेगळे असतात.
तुम्हाला एखाद्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाणून घ्यायचे असतील तर इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमची वेबसाईट किंवा SMS सेवेचा वापर करू शकतात. यामुळे घरबसल्या तुम्हाला तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती समजू शकतात.
नवी दिल्ली: पेट्रोल - 102.12 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 95.20 रुपये प्रतिलिटर
मुंबई : पेट्रोल - 111.21 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 97.83 रुपये प्रतिलिटर
कोलकाता : पेट्रोल - 113.51 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 99.82 रुपये प्रतिलिटर
चेन्नई : पेट्रोल - 107.77 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 99.55 रुपये प्रतिलिटर
बंगळुरू: पेट्रोल - 110.93 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 98.80 रुपये प्रतिलिटर
भुवनेश्वर : : पेट्रोल - 108.97 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 100.68 रुपये प्रतिलिटर
चंदीगड : पेट्रोल - 101.51 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 89.47 रुपये प्रतिलिटर
हैदराबाद : पेट्रोल - 115.69 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल - 103.82 रुपये प्रतिलिटर