Petrol And Diesel Rates Today : सरकारने 'या' इंधनावरील कर केला कमी, तुम्हाला कसा फायदा होणार? पाहा आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर

Petrol And Disel Price Today : पश्चिम आशियात सुरु असलेल्या युद्धाच्या कारणामुळे इंधनाचा पुरवठा प्रभावित झाला होता. पेट्रोल डिझेलची सप्लाय प्रभावित झाल्यामुळे त्याच्या किमतींवर सुद्धा परिणाम झाला आणि पेट्रोल डिझेलच्या किंमती लागोपाठ वाढल्या. दरम्यान आता भारत सरकारने इंधनाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने उच्च प्रमाणात इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क रद्द केले आहे. आता, अधिक प्रमाणात इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही.
भारत सरकारने संबंधित प्रकरणी अधिसूचना जाहीर केली असून यात सरकारकडून जाहीर झालेल्या अधिसूचनेनुसार 22 ते 30 टक्क्यांपर्यंत एथेनॉल मिश्रण असणारा पेट्रोल आता एक्साइज ड्यूटीच्या कक्षेबाहेर केले आहे. म्हणजेच आता ई-22, ई-25, ई-27 आणि ई-30 श्रेणीच्या पेट्रोलवर कोणतीही एक्साइज ड्यूटी द्यावी लागणार नाही.
सरकारकडून असा दावा करण्यात आला आहे की या निर्णयाचा तेल कंपन्यांपासून ते सामान्य शेतकरी आणि वापरकर्त्यापर्यंत सर्वांना फायदा होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोलच्या किंमती स्थिर ठेवण्याच्या रणनितीश संबंधित असल्याचं बोललं जात आहे. इथेनॉलचे अधिक प्रमाणात मिश्रण केल्याने पेट्रोलची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखण्यासही मदत होईल.
इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण अधिक असणं हे शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक सांगितलं जातं. इथेनॉलचा संबंध कृषी क्षेत्राशी आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा तात्कालिक परिणाम काहीही असला, तरी त्यामागे एक दीर्घकालीन धोरण असल्याचे मानले जाते. एकदा का अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) काढून टाकले की, ते E-20 किंवा प्रीमियम पेट्रोलपेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त होईल.इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हे सर्वच वाहनांमध्ये लगेचच वापरता येणार नाही, परंतु अधिक इथेनॉलचे प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवर चालणारी इंजिने विकसित करण्यासाठी वाहन उत्पादकांना प्रोत्साहित केले जाईल.
शहर पेट्रोलचे दर प्रति लीटर डिझेलचे दर प्रति लीटर
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64