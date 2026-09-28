/पेट्रोल थेट 25 रुपये लीटर? गडकरींची मोठी घोषणा; ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल इंधनाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल कार ऑक्टोबरपासून बाजारात येऊ शकतात. अशा वाहनांमध्ये इंधनाचा खर्च पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 25 रुपये प्रति लिटर इतका पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेशातील ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’च्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी इथेनॉल वाहनांबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील काही प्रमुख वाहन कंपन्या ऑक्टोबरपासून 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचे मॉडेल आणू शकतात. गडकरी यांनी सांगितले की, त्यांच्या वापरातील टोयोटा इनोव्हा कारमध्ये 100 टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. पेट्रोलशी तुलना केली असता या इंधनाचा खर्च सुमारे 25 रुपये प्रति लिटर इतका पडतो, असा त्यांचा दावा आहे.
गडकरी यांनी देशातील वाहनांची संख्या सांगताना भारतात सुमारे 4 कोटी कार आणि 20 कोटी दुचाकी असल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे पर्यायी इंधनाचा वापर वाढल्यास मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियम इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स इंजिनचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडकरी यांनी पुढील महिन्यात टाटा, सुझुकी, टोयोटा आणि महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांची 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी फ्लेक्स-फ्युएल वाहने येण्याची शक्यता व्यक्त केली. अशा वाहनांच्या वापरामुळे देशाला इंधन आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कामगारांनाही आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
गडकरी यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा वापर वाढल्याचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉलसाठी मका खरेदी करण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्याची किंमत सुमारे 1,200 रुपये प्रति क्विंटल होती; आता ती 3,600 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. इथेनॉलच्या मागणीमुळे कृषी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गडकरी यांनी इथेनॉलसोबतच इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन वाहनांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इलेक्ट्रिक कार, बस आणि स्कूटरनंतर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरही उपलब्ध झाले आहेत. त्यांच्या शेतात पाच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर असून ते सुमारे दीड तासांत चार्ज होतात आणि आठ तास काम करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांच्याकडे हायड्रोजनवर चालणारी कार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भविष्यात हायड्रोजन बस आणि ट्रक सुरू करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.