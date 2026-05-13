/पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातून किती गाड्यांची कपात? किती पेट्रोलची होणार बचत? जाणून वाटेल आश्चर्य!

PM Modis convoy: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय त्यांच्या दूरदृष्टीचा आणि सर्वसामान्यांप्रती असलेल्या आदराचा पुरावा आहे.यामुळे देशात एक सकारात्मक प्रशासकीय बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
Narendra Modi convoy Fuel: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय शिस्त आणि काटकसरीचा एक नवा वस्तूपाठ घालून दिला आहे. इंधनाची बचत करणे आणि सामान्य जनतेला होणारा वाहतुकीचा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आपल्या ताफ्यातील (Convoy) वाहनांच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जागतिक स्तरावर ऊर्जेची टंचाई आणि इंधनाचे वाढते दर पाहता, पंतप्रधान मोदींनी स्वतःच्या ताफ्यापासून बचतीची सुरुवात केली आहे. ताफ्यातील अनावश्यक वाहने कमी केल्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची बचत होणार आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक बचतीचा नसून तो पर्यावरणाप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेचेही प्रतीक आहे.
सुरक्षा यंत्रणांशी (SPG) चर्चा करून ताफ्यातील प्रत्येक वाहनाची उपयुक्तता तपासण्यात आली आहे. नव्या रचनेनुसार, केवळ अत्यंत आवश्यक अशा बुलेटप्रूफ गाड्या, तांत्रिक जॅमर्स आणि सुरक्षा रक्षकांची वाहनेच ताफ्यात असतील. यामुळे ताफ्याची लांबी कमी झाली असून कार्यक्षमता वाढली आहे.
वाहने कमी केली असली तरी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. कमी वाहनांमध्ये अधिक प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि दळणवळण यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. यामुळे ताफ्याचे व्यवस्थापन करणे सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सोपे झाले आहे.
पंतप्रधानांचा मोठा ताफा ररस्त्यावरून जाताना सुरक्षेसाठी वाहतूक बराच वेळ थांबवावी लागते. ताफा छोटा झाल्यामुळे आता रस्ते जलद गतीने मोकळे होतील. यामुळे कामावर जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणार नाही.
भारतीय राजकारणात ताफ्यातील गाड्यांची संख्या हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते. मात्र, पंतप्रधानांनी स्वतःहून गाड्यांची संख्या कमी करून 'व्हीआयपी कल्चर' संपवण्याचा संदेश दिला आहे. साधेपणा आणि कर्तव्याला प्राधान्य देण्याची ही पद्धत इतर लोकप्रतिनिधींसाठीही प्रेरणादायी ठरेल.
हा निर्णय सरकारच्या 'मिशन लाइफ' म्हणजेच पर्यावरणासाठी जीवनशैली या जागतिक मोहिमेचा भाग आहे. सरकारी संसाधनांचा किमान आणि प्रभावी वापर कसा करावा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यातून सरकारी तिजोरीवरील भारही कमी होण्यास मदत होईल.
ताफ्यातील कपातीसोबतच, येणाऱ्या काळात ताफ्यात हायब्रीड किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या या पावलामुळे देशातील इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी देखील आपल्या ताफ्याचे ऑडिट करून अनावश्यक खर्च कमी करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधानांच्या ताफ्यात (कॉन्व्हॉयमध्ये) साधारणपणे अनेक सुरक्षा आणि सहाय्यक वाहनांचा समावेश असतो. यामध्ये एसयूव्ही (SUVs), सुरक्षा वाहने, रुग्णवाहिका आणि तांत्रिक सहाय्यासाठीच्या वाहनांचा समावेश असतो. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, पंतप्रधानांच्या ताफ्यात यापूर्वी साधारणपणे 18 ते 20 वाहने असत. ही संख्या आता कमी करून सुमारे 9 ते 10 वाहनांपर्यंत आणण्यात आली आहे. असे असले तरी, सुरक्षा व्यवस्थेशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही.
पंतप्रधानांच्या ताफ्यात वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश वाहने मोठ्या आकाराच्या एसयूव्ही असतात, ज्या सरासरी 6 ते 8 किलोमीटर प्रति लिटर इतके मायलेज देतात. जर या ताफ्याने एका दौऱ्यादरम्यान 100 किलोमीटरचे अंतर कापले, तर यापूर्वी त्यासाठी साधारणपणे 250 ते 300 लिटर इंधनाचा वापर होत असे. आता, वाहनांची संख्या कमी केल्यामुळे, या इंधन वापरात जवळपास निम्म्याने कपात करणे शक्य झाले आहे. अंदाजानुसार, प्रत्येक दौऱ्यादरम्यान 100 ते 150 लिटर इंधनाची बचत करणे शक्य आहे. वर्षभरात होणाऱ्या पंतप्रधानांच्या सर्व अधिकृत दौऱ्यांचा विचार करता, यामुळे हजारो लिटर पेट्रोल आणि डिझेलची संभाव्य बचत होऊ शकते, असे तज्ञ सांगतात.