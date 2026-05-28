/Petrol Disel CNG Price Today : 28 मे रोजी पुन्हा प्रवास महागला? पाहा तुमच्या शहरातील पेट्रोल डिझेल आणि CNG चे नवे दर

Petrol Disel CNG Price Today 28 May : देशभरात वाढलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol Disel) किंमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसली आहे. मागच्या 13 दिवसात इंधन पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी अनेकदा इंधनाचे दर वाढवले असून ज्याच्या थेट परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर पडलाय. गुरुवार 28 मे 2026 रोजी अधिकतर शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या महाग आहेत. मध्यपूर्वमध्ये सुरु असलेली युद्धजन्य स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती इत्यादींमुळे भारतात इंधनाचे दर वाढले आहेत. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की ही अवस्था अशीच कायम राहिली तर येत्या काही दिवसात इंधनाचे दर अजून वाढू शकतात.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मागच्या 13 दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये जवळपास प्रतिलिटरमागे 7 ते 8 रुपयांची वाढ झाली आहे. यादरम्यान जवळपास चारवेळा इंधनाचे दर वाढवण्यात आले असून भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पेट्रोल 94 ते 95 रुपये प्रति लीटर होते तेच आता 102 रुपयांच्या पार पोहोचलं आहे. डिझेल सुद्धा जवळपास 8 रुपयांनी महागला आहे.
मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या तणावाच्या स्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा भाव महागला आहे. भारत गरजेनुसार अधिकतर कच्च तेल हे विदेशातूनच खरेदी करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील वाढीचा परिणाम येथे थेट दिसून येतो. याशिवाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे तेल आयातही महाग होत आहे.
राज्य / शहर पेट्रोल डिझेल
दिल्ली 102.14 94.28
मुंबई 111.21 97.83
कोलकाता 105.63 96.45
चेन्नई 104.98 96.12
नोएडा 99.84 91.12
गुरुग्राम 100.45 92.08
पटना 110.34 96.89
लखनऊ 101.22 93.41
अहमदाबाद 99.92 94.16
मुंबई शहर ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या ठिकाणी पेट्रोलची किंमत ही जवळपास 110 रुपये प्रति लिटर पर्यंत पोहोचला आहे. या शहरांमध्ये आर ट्रांसपोर्ट महागल्याने येथे भाजीपाला, दैनंदिन किराणा सामान यासारख्या गोष्टींच्या किंमती वाढल्या आहेत. एक्स्पर्ट मानतात की कच्च्या तेलाच्या वाढीचा परिणाम हे गाडीवरच नाही तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर सुद्धा पडणार आहे.
28 मे रोजी मध्यरात्रीपासून CNG चे नवीन दर लागू झाले असून यामुळे सामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. गुरुवारपासून CNG च्या दरात प्रतिकिलो 2.5 रुपयांनी वाढ झाली आहे. CNG चे नवीन दर 94.75 रुपये प्रति किलो झाले आहेत तर जुने दर 92.25 रुपये प्रति किलो होते.