/Petrol Diesel Price Today : शुक्रवारी पेट्रोल - डिझेलच्या किंमतीत वाढ? पाहा तुमच्या शहरातील पेट्रोल - डिझेलचे दर

Petrol Disel Price 29 May 2026 : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. ज्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींवर सुद्धा याचा परिणाम झाला असून देशभरातील अनेक ठिकाणी मागच्या काही दिवसात इंधनाचे दर वाढले आहेत. तेव्हा तुमच्या शहरात शुक्रवार 29 मे च्या पेट्रोल - डिझेलचे दर कसे आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
Petrol Disel Price 29 May 2026 : शुक्रवार 29 मे रोजी संपूर्ण भारतात इंधनाचे दर हे सध्या स्थिर आहेत. यापूर्वी सोमवारी इंधन दरात 2.61 रुपये ते 2.71 रुपये प्रति लिटर पर्यंत यात वाढ झाली होती. सोमवारची दरवाढ ही गेल्या दोन आठवड्यांतील चौथी दरवाढ होती. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींची उच्च पातळी हे यामागील कारण आहे.
राज्यात वेगवेगळे वॅट आणि लोकल सेस (ग्रीन सेस) लागल्या कारणाने पेट्रोल डिझेलच्या किंमती या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या असतात. वरती दिलेल्या लिस्टमध्ये सध्याच्या घडीला सर्वात महागडं पेट्रोल हे हैदराबादमध्ये मिळतं तर देशातील दुसऱ्या मोठ्या शहरांच्या तुलनेत दिल्लीत इंधनाच्या किंमती काहीशा कमी आहेत.
पश्चिम आशियामध्ये वाढलेला तणाव थोडा शांत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑयलच्या किमतींमध्ये काहीशी घट झाली आहे. ज्यामुळे घरगुती तेल कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. पंपावरील इंधनाच्या किंमती जागतिक, आर्थिक आणि देशांतर्गत घटकांच्या एकत्रित परिणामातून ठरवल्या जातात. याच्या केंद्रस्थानी कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत असते, जे पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हींसाठी मूलभूत कच्चा माल आहे. तसेच ग्राहकांना अंतिमतः द्याव्या लागणाऱ्या किंमतींवर याचाच सर्वात मोठा परिणाम होतो.
रुपया आणि डॉलर एक्सचेंज रेट हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. कारण भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा कच्चे तेल खरेदी करण्याचा खर्च वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या वाढलेल्या किरकोळ किमतींमध्ये दिसून येतो.
शहर पेट्रोल (प्रति लीटर) डिझेल (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
बंगळुरू 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
नोएडा 102.38 रुपये 95.85 रुपये
गुरुग्राम 102.59 रुपये 95.27 रुपये
लखनऊ 102.05 रुपये 95.55 रुपये