/Petrol Diesel Price Hike: मोठी बातमी! एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग; महाराष्ट्रातील नवे दर जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Hike: देशात आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा ट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांना फटका बसणार आहे. आजचे महाराष्ट्राचे किती दर आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात.
Petrol, Diesel Prices Today, 19 May: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. अवघ्या चार दिवसांपूर्वी इंधन दरात ३ रुपयांची वाढ झाल्यानंतर आता तेल कंपन्यांनी पुन्हा दरवाढ जाहीर केली आहे. यावेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे ९१ पैशांपर्यंत वाढ झाली असून, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे इंधन कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव वाढला आहे. अनेक आठवड्यांपासून जुन्या दरांवर इंधन विक्री सुरू असल्याने कंपन्यांचे नुकसान वाढत होते. त्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा दरवाढ करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
दिल्लीसह मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. मुंबईत पेट्रोल १०७ रुपयांच्या पुढे गेले असून डिझेलही ९४ रुपयांच्या पार पोहोचले आहे.
दरम्यान, इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम भाजीपाला, किराणा, प्रवास आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर होऊ शकतो. ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, छोटे व्यापारी आणि रोज वाहन वापरणाऱ्या नागरिकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम जाणवणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर आणखी वाढल्यास पेट्रोल-डिझेलसोबतच CNG च्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.