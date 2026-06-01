/Petrol Pump Scam: 45 लीटर टाकीत 52 लीटर पेट्रोल भरलं; पेट्रोल पंपावर काय आहे नवा स्कॅम? जाणून बसेल धक्का!

Petrol Pump Scam: पेट्रोल हा विषय देशभरात सध्या सर्वात जास्त चर्चेत आहे. पेट्रोलचे वाढलेले दर, कमी उपलब्धता यामुळे पेट्रोलला सोन्याचा भाव आलाय. लोकं जपून पेट्रोल वापरु लागलीयत. पेट्रोल या विषयावर संवेदनशील झालीयत. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर डोळ्यात तेल टाकून पेट्रोल खरेदी केली जातेय. अशातच उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे एका पेट्रोल पंपावर घडलेल्या प्रकारामुळे वाहनधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.कारची इंधन टाकी 45 लिटर क्षमतेची असताना पंपावर तब्बल 52 लिटरहून अधिक पेट्रोल भरल्याची पावती देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलाय. हा प्रकार समोर आल्यानंतर पेट्रोल पंपांच्या कामकाजावर आणि इंधन वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित ग्राहकाने हा प्रकार केवळ तांत्रिक चूक नसून संभाव्य फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.
तक्रार करणारे वाहनधारक चरण सिंह यांनी नुकतीच नवीन कार खरेदी केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाहन कंपनीकडून गाडी देताना टाकीत आधीच सुमारे 5 लिटर पेट्रोल भरलेले होते. त्यानंतर त्यांनी कार फुल टँक करण्यासाठी पेट्रोल पंपावर नेली. मात्र पेट्रोल भरल्यानंतर मिळालेल्या पावतीत 51 ते 52 लिटर पेट्रोल भरल्याचे नमूद होते. आधीच टाकीत इंधन असताना आणि टाकीची एकूण क्षमता 45 लिटर असताना इतके पेट्रोल कसे भरले गेले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या घटनेनंतर त्यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली.
चरण सिंह यांच्या माहितीनुसार, पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला सुमारे 41 लिटर पेट्रोल भरले. त्यानंतर उर्वरित पेट्रोल दुसऱ्या टप्प्यात भरल्याचे सांगण्यात आले. मात्र संपूर्ण प्रक्रियेनंतर मिळालेल्या बिलातील आकडे पाहून ग्राहक हादरला. त्यांनी तातडीने वाहन कंपनीच्या प्रतिनिधीला घटनास्थळी बोलावले. प्रतिनिधीनेही कारची टाकी 45 लिटर क्षमतेची असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 52 लिटर पेट्रोल भरणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ग्राहकांचा संशय आणखी बळावला.
घटना उघडकीस आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली. ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर संबंधित मशीनची नोजल सील करण्यात आली असून तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा बांट-माप विभाग, पुरवठा विभाग आणि तेल कंपनीचे अधिकारी संयुक्तरीत्या चौकशी करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तपासानंतरच प्रत्यक्षात यंत्रणेत बिघाड होता की फसवणुकीचा प्रकार घडला, हे स्पष्ट होणार आहे. या घटनेमुळे इंधन पंपांवरील मोजमापाच्या अचूकतेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांच्या काळात अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावरही या प्रकरणाबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. जर वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त इंधन भरल्याचे बिल दिले जात असेल, तर सामान्य ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची भावना निर्माण होते. त्यामुळे सर्व पेट्रोल पंपांची नियमित तपासणी, इलेक्ट्रॉनिक मोजमाप यंत्रणांचे ऑडिट आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. चौकशीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.