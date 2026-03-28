  • Marathi News
  • मंदिरात प्री-वेडिंग शूट करण्यावरुन तुफान राडा! फोटोग्राफर्सना कपडे फाटेपर्यंत मारहाण; VIDEO व्हायरल

मंदिरात प्री-वेडिंग शूट करण्यावरुन तुफान राडा! फोटोग्राफर्सना कपडे फाटेपर्यंत मारहाण; VIDEO व्हायरल

Ruckus over Pre Wedding Shoot in Temple: फोटोग्राफर्स मंदिरात फोटोशूट करत असतानाच काही तरुण तिथे पोहोचले आणि वाद घातला. यानंतर फोटोग्राफर्सना तुफान मारहाण करण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 07:47 PM IST
मंदिरात प्री-वेडिंग शूट करण्यावरुन तुफान राडा! फोटोग्राफर्सना कपडे फाटेपर्यंत मारहाण; VIDEO व्हायरल

Ruckus over Pre Wedding Shoot in Temple: कर्नाटकात एका प्री-वेडिंग शूटदरम्यान मोठा राडा झाला. काही तरुणांनी प्री-वेडिंग शूट करणाऱ्या फोटोग्राफर्सना तुफान मारहाण केली. कर्नाटकातील निसर्गरम्य 'बेट्टडा भैरवेश्वर मंदिरा'जवळ फोटोग्राफर्सच्या ग्रुपवर झालेल्या हल्ल्यामुळे वातावरणाला हिंसक वळण मिळालं. तिथे उपस्थित एकाने मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात ही हाणामारी कैद केली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यातून घटनेला किती हिंसक वळण मिळालं होतं हे दिसत आहे. 

हसन जिल्ह्यातील सकलेशपूर तालुक्यात हे मंदिर आहे. आपल्या हिरव्यागार निसर्गासाठी आणि नयनरम्य दृश्यांसाठी हे मंदिर आणि परिसर प्रसिद्ध आहे. यामुळेच प्री-वेडिंग शूटसाठी जोडपे या जागेला पंसती दर्शवतात. 

या ठिकाणी एक जोडपं प्री-वेडिंग शूटच्या निमित्ताने फोटोग्राफर्ससह पोहोचलं होतं. फोटोशूट सुरु असतानाच काही तरुण तिथे पोहोचले. त्यांनी मंदिरात फोटोशूट करण्यावर आपला आक्षेप नोंदवला. तसंच फोटोग्राफर मंदिरात शूज घालून आले होते असा आरोप केला. 

सुरुवातीला सुरु असणारा शाब्दिक वाद नंतर शारिरीक हाणामारीत परावर्तित झाला. व्हिडीओत तरुणांचा एक गट फोटोग्राफर्सवर तुटून पडल्याचं दिसत आहे. कपडे फाटेपर्यंत त्यांना मारहाण करण्यात आली. या हाणामारीत एकाचा कॅमेराही तुटल्याचं समजत आहे. 

दरम्यान घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीसही तिथे दाखल झाले होते. त्यांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांसमोरही दोन्ही बाजूच्या लोकांमध्ये हाणामारी झाली. जखमी फोटोग्राफर्सना उपचारासाठी सकलेशपूर तालुका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 

सकलेशपूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुदिगेरे तालुक्यातील सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आशि, प्रशांत, रक्षा, अरविंद, उचित, प्रज्वल आणि निशांत यांचा समावेश आहे. जखमी छायाचित्रकारांची ओळख नवी आणि नंदन अशी पटली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

