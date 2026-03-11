PHOTOS : एअर इंडियाच्या विमानाचं हार्ड लँडिंग; अचानक धूर आला, रनवेवर विमान आदळून चाकही तुटलं

Air India Express Hard Landing: हैदराबादहून फुकेतच्या दिशेनं निघालेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचं बुधवारी दुपारच्या सुमारास 'हार्ड लँडिंग' करणयात आलं. विमान धावपट्टीवर उतरताच त्याचा नोज गिअर तुटला आणि विमानाचं पुढचं चाकही तुटलं. हा अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाचा होता की, हे संकट नेमकं किती मोठं होणार आणि त्याचं स्वरुप किती भयंकर असेल हाच भीतीदायक विचार प्रवाशांच्या मनात येऊन गेला. सदर घटनेनंतर विमानतळावरील रन वे काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार विमानातील 133 प्रवासी आणि क्रू मेंबर सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
एअर इंडियाचं 737 MAX 8 हे विमान बुधवारी दुपारी फुकेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लँड झालं, मात्र अगदी अनपेक्षित आणि हादरवणाऱ्या पद्धतीनं झालेल्या या लँडिंगनं अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकवला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हे लँडिंग अतिशय भीषण स्वरुपाचं होतं. ज्यामध्ये विमानाचं नोज व्हील अर्थात पुढील चाकच तुटलं आणि लँडिंग गिअरचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.
ही अपघातवजा घटना इतक्या गंभीर स्वरुपातील होती की तातडीनं विमानतळावरील ही धावपट्टी उड्डाणांसाठी बंद करण्यात आली. ज्यामुळं काही उड्डाणांवर याचा परिणामही झाल्यानं फुकेतमधील विमानसेवा कोलमडली. अपघातानंतर विमानातील सर्व 133 प्रवाशांना सुखरुपरित्या बाहेर काढण्यात आलं ज्यानंतरही हे विमान विमानतळावरच
उभं करण्यात आलं.
Phuket Airport incident : Air India Express Boeing 737 MAX 8 hard landing.. nose landing gear strut scraped the runway, Wheels detached hitting the fence, minor ground fire from debris (extinguished immediately). Aircraft stopped safely, all pax off via mobile stairs, zero… pic.twitter.com/vNfLSxD2RT
— Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 11, 2026
All passengers safe after Air India Express plane’s hard landing disrupts Phuket Airport
All passengers and crew were reported safe after an Air India Express aircraft made a hard landing at Phuket International Airport on Wednesday, damaging its nose landing gear and forcing… pic.twitter.com/mRqcUBkgH3
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 11, 2026
सर्व प्रवाशांना तातडीनं विमानाबाहेर काढल्यानंतर एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्याच माहितीनुसार विमानातील क्रू नं लगेचच आपात्कालीन उपाययोजना अवलंबल्या. सदर प्रकरणी DGCA सुद्धा चौकशी करण्याची शक्यता असून, भारतीय विमानसेवा कंपनीचं हे विमान असल्यानं या घटनेची चौकशी होऊ शकते असा अंदा ज आहे. बोईंग 737 MAX 8 जगभरात चर्चेचा विषय ठरत असतानाच ही घटना घडल्यामुळं आता या चर्चांना वेगळं वळण मिळताना दिसत आहे.
माहितीसाठी....
एअर इंडिया एक फुल सर्विस कॅरिअर असून, लांब पल्ल्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी ही सेवा पुरवली जाते. तर, एअर इंडिया एक्स्प्रेस ही कंपनी आणि सेवा त्यांच्या लो-कॉस्ट सब्सिडियरीमुळं लोकप्रिय असून, यामध्ये कमी ते मध्यम अंतराच्या विमानसेवा पुरवल्या जातात. ज्या प्रामुख्यानं पश्चिम आशिया आणि दक्षिणपूर्व आशिया इथं विमानसेवा दिली जाते.