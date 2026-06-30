/PNB-SBI आणि कॅनरा बँकेच्या विलिनीकरणासाठी सरकारकडून अखेर मंजुरी? तुमचं खातं या बँकांमध्ये आहे का?

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडणार असल्याची चर्चा आहे. देशातील तीन मोठ्या बँकांचं विलिनीकरण होणार असल्याच्या चर्चा मागील काही दिवसांपासून रंगल्या आहेत. पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँक यांचा उल्लेख केला जात आहे. तुमचंही या बँकेत खातं असेल तर या बातमीकडे दुर्लक्ष करु नका.
चर्चांनुसार, यामध्ये तीन बँकांचा समावेश आहे. पीएनबी (पंजाब नॅशनल बँक), एसबीआय (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) आणि कॅनरा बँक या तीन बँकांचं विलिनीकरण होणार असल्याचं बोललं जात आहे. या तिन्ही बँका देशातील प्रमुख बँकांपैकी आहेत. किंबहुना, एसबीआय ही सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे. दरम्यान यामागील सत्यता समोर आली आहे. अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी, त्यातील वस्तुस्थिती समजून घेणं गरजेचं आहे.
सरकारी संस्था 'पीआयबी'ने (PIB) या वृत्ताची सत्यता पडताळली आहे. 'पीआयबी फॅक्ट चेक'ने (PIB Fact Check) एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत हे वृत्त पूर्णपणे खोटं असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी संबंधित वृत्ताचा एक स्क्रीनशॉट शेअर केला असून, त्यावर 'FAKE' असं लिहिलं आहे.
An image circulating on social media platforms falsely claims that the Government has approved the merger of Punjab National Bank (PNB), Canara Bank, and State Bank of India (SBI).#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2026
❌ This claim is #FAKE.
✅ The Government of India has NOT approved any proposal… pic.twitter.com/0A7gJZznHT
या वृत्ताबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना, पीआयबीने (PIB) एका फोटोसह पोस्ट करत त्यात असे नमूद केले की, "सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक (PNB), कॅनरा बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या विलीनीकरणाला सरकारने मंजुरी दिली असल्याचा खोटा दावा केला जात आहे. हा दावा खोटा आहे".
भारत सरकारने PNB, कॅनरा बँक आणि SBI यांच्या विलिनीकरणाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. व्हायरल होत असलेला फोटो खोटा असून, तो कोणत्याही वृत्तपत्र किंवा सरकारी आदेशाशी संबंधित नाही. योग्य माहितीसाठी नेहमीच RBI च्या अधिकृत बेवसाईटला भेट द्या http://rbi.org.in' असंही पुढे सांगण्यात आलं आहे.
याव्यतिरिक्त, भारत सरकारशी संबंधित कोणतीही संशयास्पद माहिती 'पीआयबी फॅक्ट चेक' (PIB Fact Check) कडे कळवण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. यासाठी आवश्यक असलेला मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल देखील देण्यात आला आहे.