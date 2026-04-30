English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
PIB Fact-Check: 1 मे पासून पेट्रोल 10 तर डिझेल 12.50 रुपये प्रति लीटर आणि CNG चे दर वाढणार? सरकारने केलं स्पष्ट

Fuel Hike in India from 1 May: दोन-तीन दिवसांपासून सोशल मीडियावर 1 मे पासून पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरात मोठी दरवाढ होणार असल्याची चर्चा आहे. आता सरकारने या चर्चाना पूर्णविराम दिला असून एक फॅक्ट चेक समोर आलं आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 30, 2026, 08:03 AM IST
Image Created by AI

PIB Fact-Check About Petrol-Diesel Rate Hike from 1 May: गेल्या काही दिवसानापासून सामान्य लोक टेन्शनमध्ये आहेत कारण १ मी पासून इंधन दरवाढ होणार असं सांगितलं जात आहे. १-३ रुपयांनी न्हवे तर तब्बल १० ते १२ रुपयांनी दरवाढ होणार असं समोर येत आहे. असं झालं तर सहाजिकच सगळीच महागाई होईल. पण आता या सर्व चर्चांवर पूर्णविराम मिळाला आहे. सरकारने यावर स्पष्टपणे माहिती दिली आहे. प्रेस माहिती ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट-चेक विभागाने सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असलेल्या एका बनावट सरकारी आदेशाचा भंडाफोड केला आहे. या खोट्या डाक्युमेंटमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की १ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. विशेषतः, पेट्रोलच्या किंमतीत प्रति लिटर ₹१० आणि डिझेलच्या किंमतीत ₹१२.५० वाढ केली जाणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हायरल डाक्युमेंट फेक?

हा डाक्युमेंट अत्यंत अधिकृत स्वरूपात तयार करण्यात आला होता आणि तो पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केल्याचा भास निर्माण केला गेला होता. त्यामुळे अनेक लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि तो मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला. मात्र PIB ने याबाबत त्वरित स्पष्टीकरण देत सांगितले की हा आदेश पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

PIB ने काय सांगितलं?

PIB ने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून स्पष्टपणे नमूद केले की, “भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.” तसेच, नागरिकांना अशा प्रकारच्या अप्रमाणित माहितीपासून सावध राहण्याचा आणि केवळ अधिकृत स्रोतांवर आधारित माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला.

दरवाढीचं कारण काय दिलं होतं?

या बनावट आदेशात जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. तसेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी काही तपशीलवार आकडेही देण्यात आले होते, जसे की १ एप्रिल २०२६ पर्यंत पेट्रोलवर ₹२४.४० प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹१०४.९९ प्रति लिटर तोटा होत असल्याचे सांगितले गेले. मात्र हे सर्व आकडे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारच्या वतीनेही स्पष्ट भूमिका

सरकारच्या वतीनेही या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. काही ठिकाणी निवडणुकीनंतर दरवाढ होईल, अशा अफवाही पसरवल्या जात होत्या, त्या देखील पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एप्रिल २०२२ पासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर 

विशेष म्हणजे, एप्रिल २०२२ पासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. या कालावधीत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कधी वाढल्या तर कधी कमी झाल्या, तरीही सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा किंमती कमी झाल्या, तेव्हा कंपन्यांनी नफा मिळवला आणि त्या नफ्याचा उपयोग नंतर किंमती वाढल्यावर होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी करण्यात आला.

 नागरिकांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांचीच वाट पाहावी, असे आवाहन पुन्हा एकदा करण्यात आले आहे.

About the Author

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
fact checkfuel hikePetrol Diesel Price TodayFuel RatesCNG Price

इतर बातम्या

उकाड्यामुळं कोंडमारा; नियम नसतानाही दुपारच्या वेळेत लॉकडाऊन...

महाराष्ट्र बातम्या