/241 प्रवाशांचा जीव घेणारा Ahmedabad विमान अपघात पायलट्समुळे नाही? खरं कारण...; थेट मोदींना पत्र

Ahmedabad Plane Crash AI 171 Updates: एअर इंडियाच्या ‘एआय-171’ विमानाला अहमदाबाद विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण अपघातासंदर्भात फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्सने (एफआयपी) विमान अपघात अन्वेषण ब्युरोला (एएआयबी) एक निवेदन दिले आहे. या निवेदनात, एअर इंडिया आणि बोईंगला विमानाने प्रसारित केलेले महत्त्वपूर्ण डेटा लिंक्स सुपूर्द करून त्यांचे डिकोडिंग करण्याची मागणी केली आहे. एअर इंडियाच्या ‘एआय-171’ विमानाच्या भीषण अपघाताला येत्या शुक्रवारी 12 जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे, याच पार्श्वभूमीवर सत्य समोर येण्यासाठी ही मागणी करण्यात आल्याचे समजते.
दुर्घटनेत पायलटच्या चुकीऐवजी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट असू शकतो, असा दावा भारतीय वैमानिक संघटनेनं केला आहे. या पत्रासोबत एक तांत्रिक नोट जोडली असून त्यात इंजिन्सचे फ्युअल कट-ऑफ स्वयंचलितपणे झाले असावे, पायलटांनी स्विच ऑफ केले नाही असं म्हटलं आहे. टेक-ऑफ होण्यापूर्वी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बन्स ज्यामध्ये लिथियम-आयन बॅटरी फेल्युअर, रिले व्होल्टेजमध्ये अनियमितता आणि बोइंग 787 च्या इलेक्ट्रिकल डिझाइन यासारख्या गोष्टींमुळे इंजिन्सचे फ्युअल कट-ऑफ स्वयंचलितपणे झाले असावे अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
जुलै 2025 च्या विमान अपघात अन्वेषण ब्युरोच्या (एएआयबी) प्राथमिक अहवालात फ्युअल स्विचेस एका सेकंदात बंद झाल्याचे सांगितले होते. पण यासंदर्भात एएआयबीने पायलट किंवा मालफंक्शन याबाबत स्पष्टता नव्हती. एफआयपीने, आयसीएओच्या नियमांनुसार सर्व तांत्रिक कारणे प्रथम खात्रीपूर्वक नाकारली गेली पाहिजेत, मगच पायलट एररचा निष्कर्ष काढता येईल, असं पत्रात नमूद केलं आहे.
भारतीय वैमानिक संघटनेनं व्यक्त केलेल्या शक्यतेची आयआयटी मुंबई, अॅरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी किंवा हिंदुस्तान अॅरोनॉटिकल्स लिमिटेडकडून चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एएआयबीच्या प्राथणिक अहवालातील वेळेची पडताळणी बी 787 सिम्युलेटरवर करावी अशीही मागणी केली आहे. जून 2026 मध्ये अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक कारणे पूर्णपणे तपासावीत, असं वैमानिकांचं म्हणणं आहे. या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान कार्यलयालाही पाठवण्यात आली आहे.
विमानाचा 12 जून 2025 रोजी अहमदाबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही क्षणातच भीषण अपघात झाला होता. ‘बोईंग 787-8 ड्रीमलायनर’ विमान अहमदाबादहून लंडन गॅटविक विमानतळाकडे निघाले होते. उड्डाणानंतर अवघ्या 40 सेकंदातच विमानाने उंची गमावली आणि ते अहमदाबादमधील मेजेनीनगर परिसरातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहावर कोसळले होते. या विमानात एकूण 242 प्रवासी आणि कर्मचारी होते. त्यापैकी 241 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. विमानातून केवळ एक प्रवासी चमत्कारिकरित्या वाचला होता. मेडिकल कॉलेजमधील एकूण 9 व्यक्तींचाही या अपघातात मृत्यू झाला होता.