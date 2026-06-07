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241 प्रवाशांचा जीव घेणारा Ahmedabad विमान अपघात पायलट्समुळे नाही? खरं कारण...; थेट मोदींना पत्र

Ahmedabad Plane Crash AI 171 Updates: एअर इंडियाच्या विमानाचा 12 जून 2025 रोजी अहमदाबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही क्षणातच भीषण अपघात झाला होता.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:30 AM IST
241 प्रवाशांचा जीव घेणारा Ahmedabad विमान अपघात पायलट्समुळे नाही? खरं कारण...; थेट मोदींना पत्र

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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