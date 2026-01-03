गांधी कुटुंबाच्या प्रत्येक लग्नात नेसली जाते 'ही' साडी, इंदिरा गांधींशी असलेलं खास कनेक्शन जाणून घेऊयात

Priyanka Gandhi : काँग्रेस पक्षाची महासचिव प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) आणि बिझनेसमॅन रॉबर्ट वाड्राचा मुलगा रेहान वाड्राने ( Rehan Vadra) त्याची मैत्रीण अवीवा बेग (Aviva Beg) हिला प्रपोज केलं. लवकरच या दोघांचं लग्न होणार असून गांधी कुटुंबाच्या घरी सनई चौघडे वाजणार आहेत. दरम्यान त्यांच्या कुटुंबाच्या परंपरेशी निगडित एक अनोखी परंपरा समोर आली आहे. गांधी कुटुंबाच्या प्रत्येक लग्नात गुलाबी रंगाची खादीची साडी नेसली जाते. या खादीच्या साडीचं इंदिरा गांधींसोबत (Indira Gandhi) असलेलं कनेक्शन पाहुयात.
गांधी घरात या साडीची परंपरा ही 1942 मध्ये झाली होती. जेव्हा इंदिरा गांधीने फिरोज गांधी यांच्याशी लग्न केलं होतं. स्वातंत्र्य चळवळी शिखरावर असताना, राष्ट्रवादी नेत्यांनी जाणूनबुजून विलासिता टाळली. इंदिरा गांधींनी सिल्क किंवा ब्रोकेडऐवजी साधी गुलाबी खादीची साडी घालणे पसंत केले. यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या लग्नाची साडी ही स्वदेशी चळवळीशी जोडलेली एक राजकीय आणि नैतिक विधान बनली.
गांधी कुटुंबाच्या या साडीला ऐतिहासिक बनवणारी गोष्ट म्हणजे, या साडीचे धागे इंदिरा गांधी यांचे वडील जवाहरलाल नेहरू यांनी 1941 मध्ये तुरुंगात असताना चरख्यावर आपल्या हाताने कातले होते. जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांची मुलगी इंदिरा हिला लग्नाची भेट म्हणून हा धागा डिझाइन केला होता. साडीच्या डिझाइनमध्ये एक खोल भावनिक अर्थ देखील आहे. त्यावर कमळाची फुले आणि पानांचे नाजूक चांदीचे भरतकाम केलेले आहे. कमला नेहरूंच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे धागे जोडण्यात आले होते. त्यावर असलेल्या डिझाईन ही गांधी घराण्याच्या परंपरेचा दाखल देते.
इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या लग्नात ही साडी नेसली होती. त्यानंतर 1968 मध्ये जेव्हा सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी यांच्याशी विवाह केला तेव्हा सुद्धा त्यांनी ही गुलाबी खादीची साडी नेसली होती. त्यानंतर ही परंपरा प्रियांका गांधीने सुद्धा सुरु ठेवली. 1997 मध्ये जेव्हा प्रियांका गांधी यांचा विवाह झाला तेव्हा त्यांनी आजी इंदिरा यांची साडी लग्नात नेसली होती. वरुण गांधी यांच्या पत्नी यामिनी गांधी यांनी 2011 मध्ये त्यांच्या लग्नात काळजीपूर्वक जतन केलेली ही साडी नेसली होती. आज ही गुलाबी खादीची साडी कुटुंबाचा एक मौल्यवान वारसा बनली आहे.
या गुलाबी साडीच्या बेस फॅब्रिकला वेळोवेळी रिस्टोर केलं जातं जेणेकरून याची ओरिजनल डिझाईन आणि हाताने कातलेले धागे संरक्षित राहतील. ही साडी आता एखाद्या संग्रहालयाच्या वस्तूसारखी राहिलेली नाही तर आता ती एक जिवंत प्रतीक बनली आहे जी कौटुंबिक उत्सवांमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने सादर केली जाते.
काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांच्या घरी लवकरच सनई चौघडे घुमणार आहेत. प्रियांका गांधी यांचा मुलगा रेहान वाड्राने अवीवा बेग हिला प्रपोज करून अंगठी घातली. अवीवा बेग ही दिल्लीची रहाणारी असून ती स्वतः फोटोग्राफर आहे. त्यांच्या फोटोग्राफी आणि क्रिएटिव्हिटीने तिला या क्षेत्रात ओळख मिळवून दिली. अवीवाचा दिल्लीमध्ये एक फोटोग्राफीक स्टुडिओ आणि प्रोडक्शन हाऊस आहे. प्रोडक्शन हाऊसच्या माध्यमातून ती अनेक मोठ मोठ्या क्लाईंट सोबत डील करते.