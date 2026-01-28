English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • रिल शूट करण्यासाठी बर्फाळ डोंगरावर गेला, बर्फात अडकून मरण पावला पण त्यानंतर त्याच्या कुत्र्याने जे काही केलं ते पाहून डोळे पाणावतील

रिल शूट करण्यासाठी बर्फाळ डोंगरावर गेला, बर्फात अडकून मरण पावला पण त्यानंतर त्याच्या कुत्र्याने जे काही केलं ते पाहून डोळे पाणावतील

Loyal Pitbull Guarding the Body: बर्फातही निष्ठा अढळ असल्याची निष्ठेची कहाणी बघायला मिळाली. एक कुत्रा चार दिवस त्याच्या मालकाच्या मृतदेहाजवळ ५ फूट बर्फात राहिला. त्याची ही निष्ठा बघून बचावकर्त्यांच्या डोळ्यातही पाणी आले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 28, 2026, 09:16 AM IST
रिल शूट करण्यासाठी बर्फाळ डोंगरावर गेला, बर्फात अडकून मरण पावला पण त्यानंतर त्याच्या कुत्र्याने जे काही केलं ते पाहून डोळे पाणावतील
Pitbull stands guard for 4 days after 2 owner dies in snow in Himachal chamba heartbroken video Viral

Himachal Pradesh, Chamba News: हिमाचल प्रदेशातील बर्फाच्छादित पर्वतातून एक हृदय हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चार दिवस प्रचंड थंडी, बर्फवृष्टी आणि जंगली प्राण्यांचा धोका असूनही एक पाळीव कुत्रा आपल्या मालकाच्या मृतदेहाजवळून हलला नाही. या काळात त्याने ना काही खाल्लं ना पाणी प्यायला ना आसरा शोधला. अखेर रेस्क्यू पथकाने घटनास्थळी पोहोचल्यावर हा प्रसंग पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. घटना हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यातील भरमौर परिसरातील आहे. 23 जानेवारी रोजी विकसित राणा (वय 19) आणि त्याचा मावसभाऊ पीयूष (वय 13) हे दोघे प्रसिद्ध भरमाणी माता मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. त्यांच्यासोबत पीयूषचा पाळीव पिटबुल कुत्राही होता. दर्शनानंतर मंदिराच्या वरच्या भागात व्हिडीओ शूट करण्यासाठी गेले असताना अचानक जोरदार हिमवृष्टी सुरू झाली आणि दोघेही वाट चुकले.

Add Zee News as a Preferred Source

पाच फूट बर्फ अन्... 

त्या दिवशी परिसरात सुमारे पाच फूट बर्फ साचला होता. संध्याकाळपर्यंत दोघांनी घरी फोन करून आपण सुरक्षित असल्याचे सांगितले होते, मात्र त्यानंतर संपर्क तुटला. पुढील चार दिवस ते बेपत्ता होते. अखेर सोमवारी रेस्क्यू टीम घटनास्थळी पोहोचली.

 

स्वतः जखमी पण मालकाला नाही सोडले 

डोंगर उतारावर एका झाडाजवळ पीयूषचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या जवळच त्याचा कुत्रा बसलेला होता अत्यंत अशक्त अवस्थेत, गळ्याला किरकोळ जखम झालेली, पण तरीही मालकाला सोडायला तयार नव्हता. रेस्क्यू टीमच्या सुरक्षिततेसाठी कुत्र्याला सौम्य भूल देऊन मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. काही अंतरावर एका नाल्यात विकसित राणाचा मृतदेहही सापडला.

कुत्रा आणि पीयूषचा मृतदेह हेलिकॉप्टरद्वारे भरमौर हेलिपॅडवर आणण्यात आला आणि नंतर कुत्रा कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. या कठीण शोधमोहीमेत स्थानिक प्रशासन, पोलीस, वायुदल, पर्वतारोहक पथके आणि ग्रामस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

 

घटनास्थळी नेमकं काय घडलं?

रेस्क्यू पथकातील एका सदस्याने सांगितले की, घटनास्थळी आढळलेल्या परिस्थितीवरून असे वाटते की वेळेत मदत मिळाली असती तर दोघांचे प्राण वाचू शकले असते. त्यांनी मदतीसाठी गावकऱ्यांशी संपर्क साधला होता, मात्र हवामानामुळे आणि विलंबामुळे मदत पोहोचू शकली नाही. भाजप आमदार जनक राज आणि चंबाचे जिल्हाधिकारी मुकेश रेपस्वाल यांनी या संपूर्ण मोहिमेचे कौतुक करत सर्व यंत्रणांचे आभार मानले.

रिल्ससाठी जीव धोक्यात 

ही घटना पुन्हा एकदा धोकादायक ठिकाणी केवळ व्हिडीओ किंवा रील्स बनवण्याच्या नादात जीव धोक्यात घालू नये, याचा इशारा देते. याआधीही फेब्रुवारी 2024 मध्ये कांगडा जिल्ह्यातील बीड-बिलिंग भागात अशाच प्रकारची घटना घडली होती, जिथे बर्फात अडकल्यानंतर एका कुत्र्याने दोन दिवस आपल्या मालकाच्या मृतदेहाची राखण केली होती.

या सगळ्यात माणसाच्या चुकीच्या निर्णयाची किंमत जरी प्राणांनी मोजावी लागली, तरी त्या मुक्या जीवाने दाखवलेली निष्ठा मात्र कायम स्मरणात राहणारी आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Himachal PradeshChamba NewsPitbullViral Video

इतर बातम्या

बापरे! देशासह महाराष्ट्रावर अस्मानी संकट; आता फक्त निसर्गाच...

महाराष्ट्र बातम्या