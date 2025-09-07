English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गणपत्ती बाप्पासोबत गळाभेट करणारा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? कसा करायचा? जाणून घ्या!

Ganpati Bappa Hugging Video: हा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? तो कसा करायचा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 7, 2025, 02:52 PM IST
गणपत्ती बाप्पासोबत गळाभेट करणारा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? कसा करायचा? जाणून घ्या!
पिक्सवर्स ट्रेण्ड

Ganpati Bappa Hugging Video: गणेश भक्तांनी पाणावलेल्या डोळ्यांनी, जड अंतकरणाने आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. तसेच बाप्पासोबत खूप सारे फोटोही काढले. या फोटोच्या मदतीने सोशल मीडियात गणपती बाप्पाला मिठी मारण्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. पण हे व्हिडीओ कसे बनवले जात आहेत हेच अनेकांना माहिती नाहीय. आपण या बातमीतून हा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? तो कसा करायचा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. गणपती बाप्पाला मिठी मारण्याचे व्हिडीओ AI-निर्मित आहेत. Pixverse AI व्हिडिओ जनरेटरद्वारे वापरकर्ते स्वतःचे फोटो वापरून असे व्हिडिओ तयार करत आहेत, ज्यात गणपती बाप्पा त्यांना मिठी मारताना दिसतात. हा ट्रेंड क्रिएटर्स आणि भक्तांमध्ये लोकप्रिय आहे. 

व्हायरल ट्रेंड

गणपती बाप्पाच्या मिठी मारण्याचे व्हिडिओ सध्या इंस्टाग्राम रील्सवर प्रचंड लोकप्रिय आहेत. एका मुलीच्या अशा व्हिडिओला २० दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले, आणि इतरही असे व्हिडिओ बनवून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहेत. Pixverse AI व्हिडिओ जनरेटर वापरून, वापरकर्ते गणेशजींसोबतच्या फोटोचे वास्तववादी व्हिडिओमध्ये रूपांतर करतात, जे भावनिक आणि आकर्षक आहे.

कसा बनवायचा व्हिडीओ?

व्हिडिओ तयार करण्यासाठी फक्त एक फोटो आवश्यक आहे, ज्यात वापरकर्ते गणपती बाप्पांसोबत उभे असतील. Pixverse AI वेबसाइटवर जा, फोटो अपलोड करा. gentle hug with smooth arm movement
हा प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करा आणि ‘तयार करा’ बटणावर क्लिक करा. काही वेळात AI तुमचा व्हिडिओ तयार करते, ज्यात गणपती बाप्पा तुम्हाला मिठी मारताना दिसतात.

फोटो निवडीसाठी टिप्स

व्हिडिओ परिपूर्ण होण्यासाठी फोटो निवडताना काळजी घ्यावी. फोटोत तुमचे दोन्ही हात आणि गणेशजींची मूर्ती स्पष्ट दिसली पाहिजे. अस्पष्ट फोटोमुळे AI चुकीचा व्हिडिओ तयार करू शकते, ज्यात हात कृत्रिम दिसू शकतात. चांगल्या परिणामासाठी उच्च-गुणवत्तेचा फोटो निवडा.

AI टूल्सचा कसा करायचा वापर?

Pixverse AI नवशिक्यांसाठी सोपे आहे. कोणत्याही व्हिडिओ एडिटिंग अनुभवाशिवाय, वापरकर्ते या टूलद्वारे वास्तववादी व्हिडिओ बनवू शकतात. टूल स्वयंचलितपणे फोटो स्कॅन करते आणि गणपती बाप्पाच्या मिठीचा अ‍ॅनिमेशन तयार करते. काहीवेळा परिपूर्ण परिणामासाठी दोन-तीन प्रयत्न करावे लागतात.

ट्रेण्ड का होतोय लोकप्रिय?

हे व्हिडिओ भावनिक आणि दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षक असल्याने लोकांना आवडतात. भक्तांना गणपती बाप्पासोबतचा हा आभासी अनुभव आनंद देतो. इंस्टाग्रामवर शेअर केल्याने हे व्हिडिओ व्हायरल होतात, ज्यामुळे क्रिएटर्सना प्रसिद्धी मिळते. तुम्हीही Pixverse AI वापरून हा ट्रेंड फॉलो करू शकता!

FAQ 

गणपती बाप्पाच्या मिठी मारण्याचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत?

उत्तर: या व्हिडिओसाठी तुम्हाला फक्त एक उच्च-गुणवत्तेचा फोटो आवश्यक आहे, ज्यात तुम्ही गणपती बाप्पांच्या मूर्तीजवळ उभे असाल आणि तुमचे दोन्ही हात स्पष्ट दिसतील. याशिवाय, Pixverse AI व्हिडिओ जनरेटर वेबसाइटवर जाऊन फोटो अपलोड करावा लागेल आणि दिलेला प्रॉम्प्ट (उदा., "gentle hug with smooth arm movement") कॉपी-पेस्ट करून व्हिडिओ तयार करावा लागेल. कोणताही व्हिडिओ एडिटिंग अनुभव नसला तरी हे टूल वापरणे सोपे आहे.

Pixverse AI वापरताना व्हिडिओ परिपूर्ण बनवण्यासाठी काय काळजी घ्यावी?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उत्तर: व्हिडिओ परिपूर्ण होण्यासाठी फोटो निवडताना त्यात तुमचे हात आणि गणेशजींची मूर्ती स्पष्ट दिसली पाहिजे. अस्पष्ट किंवा अंधूक फोटोमुळे हात कृत्रिम दिसू शकतात. तसेच, प्रॉम्प्टमध्ये विशिष्ट तपशील (उदा., "सौम्य मिठी" किंवा "मंदिराचा पार्श्वभूमी") टाकल्यास AI ला योग्य व्हिडिओ तयार करण्यास मदत होते. काहीवेळा परिपूर्ण परिणामासाठी २-३ प्रयत्न करावे लागतात.

हा ट्रेंड इतका लोकप्रिय का आहे?

उत्तर: गणपती बाप्पाच्या मिठीचे व्हिडिओ भावनिक आणि दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षक असतात, ज्यामुळे भक्तांना गणेशजींसोबतचा आभासी अनुभव आनंद देतो. इंस्टाग्राम रील्सवर हे व्हिडिओ व्हायरल होतात, कारण ते भक्ती आणि तंत्रज्ञानाचा अनोखा संगम दर्शवतात. एका मुलीच्या व्हिडिओला २० दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले, आणि असे व्हिडिओ शेअर केल्याने क्रिएटर्सना प्रसिद्धी मिळते, ज्यामुळे हा ट्रेंड प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ganpati Bappa Hugging VideoGanpati Bappa Hugging TrendPixverse AIhow to use Pixverse AIhow to do Ganpati Bappa Hugging Video

