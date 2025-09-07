गणपत्ती बाप्पासोबत गळाभेट करणारा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? कसा करायचा? जाणून घ्या!

Ganpati Bappa Hugging Video: गणेश भक्तांनी पाणावलेल्या डोळ्यांनी, जड अंतकरणाने आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. तसेच बाप्पासोबत खूप सारे फोटोही काढले. या फोटोच्या मदतीने सोशल मीडियात गणपती बाप्पाला मिठी मारण्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. पण हे व्हिडीओ कसे बनवले जात आहेत हेच अनेकांना माहिती नाहीय. आपण या बातमीतून हा ट्रेण्ड नेमका काय आहे? तो कसा करायचा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. गणपती बाप्पाला मिठी मारण्याचे व्हिडीओ AI-निर्मित आहेत. Pixverse AI व्हिडिओ जनरेटरद्वारे वापरकर्ते स्वतःचे फोटो वापरून असे व्हिडिओ तयार करत आहेत, ज्यात गणपती बाप्पा त्यांना मिठी मारताना दिसतात. हा ट्रेंड क्रिएटर्स आणि भक्तांमध्ये लोकप्रिय आहे.
गणपती बाप्पाच्या मिठी मारण्याचे व्हिडिओ सध्या इंस्टाग्राम रील्सवर प्रचंड लोकप्रिय आहेत. एका मुलीच्या अशा व्हिडिओला २० दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले, आणि इतरही असे व्हिडिओ बनवून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहेत. Pixverse AI व्हिडिओ जनरेटर वापरून, वापरकर्ते गणेशजींसोबतच्या फोटोचे वास्तववादी व्हिडिओमध्ये रूपांतर करतात, जे भावनिक आणि आकर्षक आहे.
व्हिडिओ तयार करण्यासाठी फक्त एक फोटो आवश्यक आहे, ज्यात वापरकर्ते गणपती बाप्पांसोबत उभे असतील. Pixverse AI वेबसाइटवर जा, फोटो अपलोड करा. gentle hug with smooth arm movement
हा प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करा आणि ‘तयार करा’ बटणावर क्लिक करा. काही वेळात AI तुमचा व्हिडिओ तयार करते, ज्यात गणपती बाप्पा तुम्हाला मिठी मारताना दिसतात.
व्हिडिओ परिपूर्ण होण्यासाठी फोटो निवडताना काळजी घ्यावी. फोटोत तुमचे दोन्ही हात आणि गणेशजींची मूर्ती स्पष्ट दिसली पाहिजे. अस्पष्ट फोटोमुळे AI चुकीचा व्हिडिओ तयार करू शकते, ज्यात हात कृत्रिम दिसू शकतात. चांगल्या परिणामासाठी उच्च-गुणवत्तेचा फोटो निवडा.
Pixverse AI नवशिक्यांसाठी सोपे आहे. कोणत्याही व्हिडिओ एडिटिंग अनुभवाशिवाय, वापरकर्ते या टूलद्वारे वास्तववादी व्हिडिओ बनवू शकतात. टूल स्वयंचलितपणे फोटो स्कॅन करते आणि गणपती बाप्पाच्या मिठीचा अॅनिमेशन तयार करते. काहीवेळा परिपूर्ण परिणामासाठी दोन-तीन प्रयत्न करावे लागतात.
हे व्हिडिओ भावनिक आणि दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षक असल्याने लोकांना आवडतात. भक्तांना गणपती बाप्पासोबतचा हा आभासी अनुभव आनंद देतो. इंस्टाग्रामवर शेअर केल्याने हे व्हिडिओ व्हायरल होतात, ज्यामुळे क्रिएटर्सना प्रसिद्धी मिळते. तुम्हीही Pixverse AI वापरून हा ट्रेंड फॉलो करू शकता!
