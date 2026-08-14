/Explained : १ लाखांचे गोल्ड बॉन्ड झाले ४ लाख ४० हजारांचे, आज रिडेम्प्शन फायदेशीर ठरेल की, थांबावे जाणून घ्या

नवी दिल्ली : ज्या गुंतवणूकदारांनी मोदी सरकारच्या 'स्वस्त सोने' योजनेत विशेषतः सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (SGB) २०१९-२० च्या तिसऱ्या मालिकेत (Series III) पैसे गुंतवले होते, त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य चार पटींहून अधिक वाढले आहे. या मालिकेतील गुंतवणूकदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आज, १४ ऑगस्ट २०२६ पासून, त्यांना 'अर्ली रिडेम्प्शन'चा (मुदतपूर्व परतावा घेण्याचा) पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रिडेम्प्शनची किंमत प्रति युनिट १५,३१० रुपये निश्चित केली आहे. ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी भरलेल्या ३,४४९ रुपये प्रति ग्रॅम या इश्यू प्राईसच्या (मूळ खरेदी किंमतीच्या) तुलनेत ही किंमत बरीच जास्त आहे. हा बाँड १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी करण्यात आला होता, त्यामुळे आज सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
प्रति युनिट १५,३१० रुपये या दराचा विचार करता, सुरुवातीच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत प्रति युनिट ११,८६१ रुपयांचा थेट नफा झाला आहे. हा नफा साधारणपणे ३४३.९% इतका आहे (यात गुंतवणुकीच्या कालावधीत मिळालेल्या व्याजाचा समावेश नाही). RBI च्या नियमांनुसार, रिडेम्प्शनची किंमत ही रिडेम्प्शन तारखेच्या आधीच्या तीन कामकाजाच्या दिवसांमधील ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या 'क्लोजिंग प्राईस'च्या (दिवसअखेरच्या भावाच्या) साध्या सरासरीवर आधारित असते.
हे दर 'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन' (IBJA) द्वारे जारी केले जातात. नियमांनुसार, SGB जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, व्याज देण्याच्या तारखांना 'अर्ली रिडेम्प्शन'ची सुविधा उपलब्ध होते.
सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्सची तिसरी मालिका ३,४९९ रुपये प्रति ग्रॅम दराने जारी करण्यात आली होती; मात्र, ज्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आणि डिजिटल पेमेंट केले, त्यांना प्रति ग्रॅम ५० रुपयांची सवलत देण्यात आली होती. यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी इश्यू प्राईस (खरेदी किंमत) ३,४४९ रुपये प्रति ग्रॅम इतकी झाली. जर एखाद्याने ऑनलाइन इश्यू प्राईसवर १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असती, तर त्यांना साधारणपणे २८.९९ युनिट्स मिळाले असते. प्रति युनिट ₹१५,३१० या दराने, मुदतपूर्व रिडेम्प्शनच्या (परताव्याच्या) वेळी या युनिट्सचे मूल्य अंदाजे ₹४.४४ लाख इतके होते. अशा प्रकारे, व्याजाचा विचार करण्यापूर्वी, यात सुमारे ₹३.४४ लाखांचा थेट नफा दिसून येतो. सात वर्षांच्या कालावधीत रिडेम्प्शन मूल्यात झालेली ही वाढ वार्षिक सुमारे २३.७ टक्के परताव्याइतकी भरते.
SGB गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मूळ गुंतवणुकीवर वार्षिक २.५ टक्के व्याजही मिळाले, ज्याची परतफेड दर सहा महिन्यांनी केली जाते. हे व्याज सोन्याच्या किमतीशी संबंधित असलेल्या भांडवली नफ्यापेक्षा (कॅपिटल गेन्स) वेगळे आहे. RBI च्या SGB नियमांनुसार, वार्षिक २.५ टक्के निश्चित व्याज आणि आठ वर्षांचा परिपक्वता कालावधी (मॅच्युरिटी पिरियड) निश्चित करण्यात आला आहे.
पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर येणाऱ्या व्याज भरण्याच्या तारखांवर मुदतपूर्व रिडेम्प्शन करण्याची मुभा असते. ज्या गुंतवणूकदारांनी ₹३,४९९ या 'ऑफलाइन' इश्यू किमतीला खरेदी केली होती, त्यांनाही मोठा फायदा झाला; मात्र ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांच्या किमतीतील वाढीपासून मिळणारा परतावा थोडा कमी असेल.
वर नमूद केलेला भरीव परतावा नवीन कर नियमांच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून, SGB रिडेम्प्शनवरील भांडवली नफ्याच्या सवलतीवर (एक्झम्प्शन) मर्यादा घालण्यात आली आहे. वित्त विधेयक २०२६ नुसार, ही सवलत तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी व्यक्ती मूळ इश्यूच्या तारखेपासून ते परिपक्वतेपर्यंत (मॅच्युरिटीपर्यंत) SGB सतत आपल्याकडे ठेवते. २०२६ च्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या सरकारी स्पष्टीकरणांमध्ये (FAQs) असेही नमूद केले आहे की, पाच वर्षांचा 'लॉक-इन' कालावधी संपल्यानंतरही मुदतपूर्व रिडेम्प्शनसाठी ही सवलत उपलब्ध नाही. याचा अर्थ असा की, जरी २०१९-२० सिरीज III मधील मूळ गुंतवणूकदाराने हे बाँड्स सात वर्षे आपल्याकडे ठेवले असले, तरीही आज मुदतपूर्व रिडेम्प्शन करताना ते भांडवली नफ्यावरील सवलतीचा दावा करू शकत नाहीत. कर सवलतीचा लाभ हा SGB त्याच्या नियोजित परिपक्वतेपर्यंत (मॅच्युरिटीपर्यंत) स्वतःकडे ठेवण्याशी जोडलेला आहे. शिवाय, दुय्यम बाजारातून (सेकंडरी मार्केट) खरेदी केलेल्या SGBs ना ही सवलत लागू होत नाही; कारण हा लाभ केवळ अशा व्यक्तींसाठी राखीव आहे ज्यांनी मूळ इश्यूमध्ये गुंतवणूक केली आणि परिपक्वतेपर्यंत बाँड्स सतत आपल्याकडे ठेवले.
SGB २०१९-२० सिरीज III च्या धारकांसाठी ही आकडेवारी अत्यंत प्रभावी आहे. सात वर्षांच्या कालावधीत, सोन्याशी निगडित मूल्य सुमारे ४.४ पटीने वाढले आहे आणि गुंतवणूकदारांना ही गुंतवणूक धारण केलेल्या काळात २.५% इतके अतिरिक्त वार्षिक व्याजही मिळाले आहे. तथापि, आज 'अर्ली रिडेम्प्शन'चा (मुदतपूर्व परतफेडीचा) निर्णय घेताना, कर सवलत न मिळाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या कर दायित्वाचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.