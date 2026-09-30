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37 सेकंदांत विमान तब्बल 14,300 फुट खाली आले आणि... भारतीय पायलटने वाचवले 180 प्रवाशांचे प्राण

दुबईहून तेल अवीवला जाणारं विमानात दोन पायलटमध्ये हाणमारी झाल्याची घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. सुरूवातीला विमान हायजॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. मात्र, विमानातील एका पायलटनं दुस-या पायलटवर चाकून हल्ला केला होता. या हल्ल्यात जखमी झालेले वैमानिक हे भारतीय नागरिक असून त्यांचे नाव स्मित मच्छार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 30, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:22 PM IST
37 सेकंदांत विमान तब्बल 14,300 फुट खाली आले आणि... भारतीय पायलटने वाचवले 180 प्रवाशांचे प्राण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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