Marathi News
सोनं-चांदीत गुंतवणुक करण्याचा विचार करताय? गुंतवणुकीपूर्वी हे 5 प्लान जाणून घ्या

Gold Investment: सोनं-चांदीमध्ये गुंतवणुक करण्याआधी त्यांच्या गरजा, जोखीम समजूम घेणे महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सोनं स्थिर आहे तर चांदी अस्थिर असते. त्यामुळं तुम्हीदेखील सोनं-चांदीत गुंतवणुक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 01:40 PM IST
सोनं-चांदीत गुंतवणुक करण्याचा विचार करताय? गुंतवणुकीपूर्वी हे 5 प्लान जाणून घ्या
planning to invest in gold and silver important things every investor must know before investing 2025

Gold Investment:बाजारातील वाढती अस्थिरता, सतत बदलणाऱ्या व्याजदरांच्या अपेक्षा आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणूकीकडे वळत आहेत. लोक या मौल्यवान धातुला दीर्घकाळापर्यंत सुरक्षित करण्यासाठी धडपडत आहेत. मोतीलाल ओसवाल यांच्या अलीकडील अहवालात असेही सूचित करण्यात आले आहे की, सोने हे मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक सकारात्मक मालमत्ता राहील. चलनवाढ आणि भू-राजकीय तणाव यासारखे घटक यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

गुंतवणूक करण्यापूर्वी, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की सोने आणि चांदीचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. सोने ही अधिक स्थिर मालमत्ता मानली जाते, तर चांदीच्या किमतीत लक्षणीय चढ-उतार होतात. म्हणून, जर तुम्ही दोन्ही धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर हे पाच महत्त्वाचे मुद्दे समजून घ्या.

अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे आधीच सोने आहे त्यांनी ते विकू नयेत. सोने अचानक, मोठे परतावे देत नाही, परंतु कालांतराने ते गुंतवणुकीत स्थिरता प्रदान करते. नवीन गुंतवणूकदारांनी एकाच वेळी एकरकमी गुंतवणूक करण्यापेक्षा हळूहळू सोने जोडणे चांगले. एसआयपी किंवा टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक केल्याने बाजारातील वेळेचा धोका कमी होतो आणि किंमतीतील चढउतारांचा परिणाम कमी होतो.

एसआयपी

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सोन्यातील लहान एसआयपी खूप फायदेशीर आहेत. जर एखादी व्यक्ती 5-7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी सोने खरेदी करत असेल तर ती मोठी निधी उभारू शकते. हे निधी भविष्यातील दागिने खरेदी करणे किंवा मुलांच्या लग्नासारख्या मोठ्या खर्चासाठी मदत करू शकते.

चांदीमध्ये गुंतवणुक

चांदी सोन्याइतकीच चमकदार दिसू शकते, परंतु गुंतवणूकीसाठी फार फायद्याची नाही. चांदीचा विचार फक्त उच्च जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांनीच करावा. चांदीच्या किमती जागतिक औद्योगिक मागणी, पुरवठ्यातील बदल, आर्थिक भावना आणि इतर अनेक अनपेक्षित घटकांमुळे प्रभावित होतात. यामुळे ती सोन्यापेक्षा खूपच अस्थिर मालमत्ता बनते.

चांदीमध्ये लक्षणीय घट होऊ शकते, म्हणजेच तिची किंमत अचानक आणि झपाट्याने कमी होऊ शकते. म्हणूनच, जोखीम घेण्यास इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांनीही मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत.

सोने आणि चांदीची भूमिका Portfolioमध्ये विविधता आणणे आणि चलनवाढीपासून संरक्षण प्रदान करणे आहे. ते पोर्टफोलिओचे मुख्य घटक नाहीत. म्हणून, सोने आणि चांदी दोन्हीसाठी एकत्रितपणे 10% पेक्षा जास्त वाटप करणे शहाणपणाचे मानले जात नाही. यामुळे पोर्टफोलिओ संतुलन राखले जाते आणि परताव्यांची अस्थिरता वाढवल्याशिवाय धातूंचे फायदे टिकून राहतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
gold investmentSilver priceGold Outlooksilver volatilitysip in gold

