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भारतातील नागरिकांना कशा आणि कुठून मिळणार नव्या प्लास्टिकच्या नोटा? पॉलिमर नोटा चलनात आणण्यासाठी जबरदस्त प्लान

 पॉलिमर नोटा चलनात आणण्यासाठी जबरदस्त प्लान बनवला जात आहे. प्लास्टिकच्या नोटा कशा प्रकारे चलनात आणल्या जाणार याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:48 PM IST
भारतातील नागरिकांना कशा आणि कुठून मिळणार नव्या प्लास्टिकच्या नोटा? पॉलिमर नोटा चलनात आणण्यासाठी जबरदस्त प्लान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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