/भारतातील नागरिकांना कशा आणि कुठून मिळणार नव्या प्लास्टिकच्या नोटा? पॉलिमर नोटा चलनात आणण्यासाठी जबरदस्त प्लान

Polymer Plastic Banknotes : प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारने केला असून त्या अनुषंगाने तयारी देखील सुरु आहे. नियोजनानुसार सर्व काही सुरळीत झाल्यास नवीन वर्षात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येऊ शकता. नोटा कोणत्या पद्धतीने चलनात आणायच्या या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आधीच कार्यवाही सुरू केली आहे. यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. ATM च्या माध्यमातून प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणल्या जाऊ शकतात अशी देखील चर्चा रंगली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकने पॉलिमर नोटा आणण्याच्या अनुषंगाने हालचाली सुरु केल्या आहेत. मात्र, पॉलिमर नोटा चलनात आणणे खार्चिक होऊ शकतो. ATM च्या माध्यमातून पॉलिमर नोटा चलनात आणण्याची योजना असल्याचे समजते. कारण एटीएममध्ये रोकड ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॅसेट बदलाव्या लागणार आहेत. त्या बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कॅसेट बदलल्याशिवाय सध्याच्या स्वयंचलित टेलर मशीनमध्ये (एटीएम) पॉलिमर नोटा टाकता येणार नाहीत. यामुळे बँकांवर अतिरिक्त खर्च येईल. तथापि, यासाठी किती खर्च येईल हे बँकांनी अद्याप निश्चित केलेले नाही.
पॉलिमर नोटांचा सुरुवातीचा वापर दीर्घकाळात खूप खर्चिक ठरू शकतो. कारण जेव्हा नोटांचा आकार पहिल्यांदा बदलण्यात आला, तेव्हा बँकांना एटीएममधील कॅसेट बदलण्यासाठी जवळपास एक वर्ष लागले, जेणेकरून त्यातून नवीन नोटा देता येतील. कॅसेट म्हणजे एटीएममधील वेगवेगळ्या मूल्यांच्या नोटा ठेवणाऱ्या पेट्या असतात. प्रत्येक एटीएममध्ये प्रत्येक नोटांसाठी स्वतंत्र कॅसेट असतात.
नियोजनानुसार सर्व काही झाले तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत लोकांच्या हातात प्लास्टिक नोटा असतील असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले होते. सुरुवातीला या नोटा प्रायोगिक चाचणीसाठी आणण्याचा सरकारचा प्लान आहे. जर प्रायोगिक चाचणीत सर्व काही सुरळीत पार पडले, तर त्याचा विस्तार केला जाणार आहे.
सध्या पॉलिमर पेपरसाठी निविदा मागवण्यात आली आहे. तो आल्यानंतर त्यावर चाचण्या केल्या जाणार आहेत. सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यानंतर अनेक चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. यात अनेक सुरक्षा टप्प्यांचा देखील समावेश आहे. पॉलिमर नोटांमुळे चलन दीर्घकाळ बाजारात राहते. अशा प्रकारच्या नोटा अनेक देशांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक काळापासून वापरात आहेत.