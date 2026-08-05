/भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात कधी येणार? RBI ने जाहीर केली तारीख; जुन्या नोटा बाद होणार का?

RBI On Plastic Currency: भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार असल्याची चर्चा मागील दिवसांपासून सुरु आहे. प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई करण्याच्या अनुषंगाने तयारी देखील सुरु आहे. आता प्रत्यक्षात भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात कधी येणार याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. RBI या नोटा कधी चलनात येणार या अनुषंगाने संभाव्या तारीख जाहीर केली आहे. भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आल्यानंतर जुन्या नोटांचे काय होणार जाणून घेऊया.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी आपल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचा निकाल जाहीर केला. रेपो दर कायम ठेवला आहे. यावेळी पॉलिमर नोटांसंदर्भात आहे (RBI On Plastic Currency Notes) मोठी अपडेट दिली. मोदी सरकारने 10 रुपये आणि 20 रुपयांच्या पॉलिमर नोटा जारी करण्याच्या केंद्रीय बँकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या नोटा कधी चलनात येतील याबाबत महत्वाची अपडेट दिली आहे.
2028 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत पॉलिमर नोटा किंवा प्लास्टिक नोटा चलनात आणण्याचे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी तयारी सुरू असल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले. एमपीसीच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. पॉलिमर नोटांसाठी एक प्रायोगिक कार्यक्रम सुरू आहे. या नोटा बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांची चाचणी आणि मूल्यांकन केले जाणार असल्याचेही गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
संसदेत पॉलिमर (प्लॅस्टिक) नोटांसंबंधी माहिती देण्यात आली. 10 आणि 20 रुपयांच्या 100 कोटी पॉलिमर नोटांच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. या चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर, या प्लॅस्टिक नोटा नियमितपणे जारी करण्याची योजना आहे.
10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांच्या चाचणीला मंजुरी देताना सरकारने स्पष्ट केले आहे की, याचा सध्या चलनात असलेल्या कागदी नोटांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कागदी नोटा बंद केल्या जाणार नाहीत असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तर त्या पॉलिमर नोटांसोबतच अस्तित्वात राहतील. सरकारने म्हटले आहे की, सध्या कागदी चलनाच्या जागी पूर्णपणे पॉलिमर नोटा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
पॉलिमर नोटांचे आयुष्य सध्याच्या कागदी नोटांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला जात आहे. तथापि, प्लास्टिक नोटांसंबंधीचा हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. या नोटा नियमितपणे जारी झाल्यानंतर डिजिटल पेमेंटवर होणाऱ्या परिणामाचे देखील मूल्यांकन केले जाणार आहे.
जगात 50 पेक्षा अधिक देशांमध्ये प्लास्टिकच्या नोटा वापरल्या जातात. प्लास्टिकच्या नोटा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियाने चलनात आल्या. 1988 मध्ये प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आल्या. पॉलिमर नोटा पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत केवळ अधिक टिकाऊ आहेत. तसेच सुरक्षेच्या अनुषंगाने देखील विशेष आहेत. कारण अशा बनावट नोटा छापणे मुश्किल आहे.