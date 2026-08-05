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भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात कधी येणार? RBI ने जाहीर केली तारीख; जुन्या नोटा बाद होणार का?

प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याच्या अनुषंगाने भारत सरकारने तयारी सुरु केली आहे. अशातच आता या नोटा कधी चलनात येणार याबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 05, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:28 PM IST
भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात कधी येणार? RBI ने जाहीर केली तारीख; जुन्या नोटा बाद होणार का?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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