'त्यांनी 13 कोटी....', ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, SIT स्थापन करण्याची मागणी

निवडणूक आयोगातील निर्णय प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आयोगाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबतच्या वृत्तांच्या आधारे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अनेक निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आले. वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत, ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल हे असंवैधानिक आणि अवैध घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या याचिकेत ते सर्व निर्णय बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि मूळ 'फॉर्म ६' पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान 13 कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून कशी वगळण्यात आली, याची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
या जनहित याचिकेत, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाखाली ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी फॉर्म 6 मधील बदल आणि मतदार यादीच्या माहितीचे व्यवस्थापन यासह एसआयआर (SIR) संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. या वृत्ताच्या काही दिवसांनंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, हे आक्षेप कथितरित्या त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा त्यांच्या शिफारशींविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयांशी संबंधित होते. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, गेल्या एका वर्षात घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने होते आणि "कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमयादरम्यान भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे."
हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून विरोधी पक्षही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निशाणा साधत आहेत. गुरुवारी नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कुमार यांना देशद्रोही म्हटले, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि इशारा दिला की, भारतातील लोकशाही "नष्ट होताना" काँग्रेस गप्प बसून पाहणार नाही.