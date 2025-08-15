अटक, दंड, कॅब जप्त.... कुटुंबाला त्रास देणाऱ्या ड्रायव्हरवर पोलिसांनी मोठी कारवाई

कॅब कंपन्या लोकांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचे आश्वासन देत असतात. पण प्रत्येकवेळी ग्राहकांना तसाच अनुभव येतो असं नाही. नवी दिल्लीतील ग्रेटर नोएडा वेस्टमध्ये राहणारे संजय मोहन आणि त्यांचे कुटुंब १४ ऑगस्ट रोजी कॅबमध्ये घालवलेले भयानक क्षण नेहमीच लक्षात ठेवतील. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला होता, त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत कारवाई केली. ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली आहे आणि दंड आकारण्यासोबतच कॅबही जप्त करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या दोन व्हिडिओंमध्ये, कॅबमध्ये प्रवास करणारे संजय मोहन यांचे कुटुंब कॅब ड्रायव्हरला गाडी थांबवण्याची विनंती करत असल्याचे दिसून येते, परंतु कॅब ड्रायव्हर सतत वेगाने गाडी चालवत आहे. संजय मोहन यांनी कॅबमध्ये घालवलेले हे भयानक क्षण त्यांच्या मोबाईलवर रेकॉर्ड केले, जे आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये घाबरलेल्या मुलाच्या रडण्याचा आवाज देखील ऐकू येतो.
Noida: Cab driver speeds away during police check, family in distress — now arrested
A cab carrying a family from Noida to Delhi was stopped during a police checkpoint. Upon finding incomplete documents, the driver sped away, leaving the family pleading for the car to stop.… pic.twitter.com/I3yAvIukXH
पीडित कुटुंबातील सदस्य संजय मोहन यांनी हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला आणि लिहिले, 'आज मी आणि माझे कुटुंब नोएडाहून सीपीला जात होतो. नोएडातील पार्थला पुलाजवळ, पोलिसांच्या इंटरसेप्टर वाहनाने चालकाला गाडी थांबवण्यास सांगितले, परंतु चालकाने गाडी थांबवली नाही आणि पोलिसांच्या गाडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.’
सेंट्रल नोएडाचे डीपी शक्ती मोहन अवस्थी म्हणतात की, व्हायरल व्हिडिओची आम्ही स्वतःहून दखल घेत तात्काळ कारवाई केली आहे आणि कॅब चालकाला अटक करण्यासोबतच दंडही आकारण्यात आला आहे आणि वाहनही जप्त करण्यात आले आहे.
नोएडातील कॅब चालकांकडून अशा गैरवर्तनाची आणि निष्काळजीपणाची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही ५९ वर्षीय राकेश अरोरा यांचा नोएडातील एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी आरोप केला होता की त्यांना आयफोनवरील क्रॅश मेसेजद्वारे त्यांच्या वडिलांचा अपघात झाल्याचे कळले. त्यांना उबरने कोणतीही माहितीही दिली नव्हती.