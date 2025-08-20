पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेसंदर्भातील विधेयकावरुन संसदेत राडा; अमित शहा संतापले

PM CM removal bill: गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत यासाठी ३ विधेयके सादर केली. केंद्र सरकारने गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली आहेत. ही विधेयके लोकशाही आणि सुशासनाला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जातात, कारण सध्या अशा परिस्थितीत नेत्यांना हटवण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नाही. यावरुन लोकसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. संसदेत काय झालं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 आणि जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025. ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पुढील चर्चेसाठी पाठवली जाणार आहेत.
Laid the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 in the Lok Sabha. pic.twitter.com/wsohG2UP6x
— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2025
या विधेयकांनुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यासाठी (किमान 5 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या) अटक झाली आणि ते सलग 30 दिवस कोठडीत राहिले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाईल. यामुळे भ्रष्टाचार, खून यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई शक्य होईल.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, 1963 मध्ये सुधारणा करून मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना हटवण्याची तरतूद केली जाईल. तसेच, संविधानातील कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये बदल करून केंद्र आणि राज्य मंत्रिमंडळातील नेत्यांसाठी कायदेशीर चौकट तयार होईल. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्येही सुधारणा प्रस्तावित आहे.
यासोबतच, केंद्र सरकारने ऑनलाइन पैशाच्या गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडले आहे. यात जुगार आणि सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कठोर दंड (1 कोटी रुपये) आणि 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. यामुळे तरुणांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान टाळणे हा उद्देश आहे.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि AIMIM चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करू शकते, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या प्रकरणांमुळे ही विधेयके चर्चेत आली. केजरीवाल यांनी अटकेनंतरही 6 महिने पद सोडले नव्हते, तर बालाजी 241 दिवस तुरुंगात असतानाही मंत्रीपदावर होते. या घटनांनी कायदेशीर सुधारणांची गरज अधोरेखित केली.
उत्तर: केंद्र सरकारने सादर केलेल्या तीन विधेयकांनुसार, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये (किमान 5 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या) अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत राहिल्यास 31 व्या दिवशी पदावरून हटवले जाईल. ही विधेयके केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 आणि जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025 आहेत.
उत्तर: काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि AIMIM चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकांना विरोध केला. त्यांचा दावा आहे की, केंद्र सरकार या कायद्यांचा वापर विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करू शकते, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे.
उत्तर: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अटकेनंतर 6 महिने पद सोडले नव्हते आणि तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी 241 दिवस तुरुंगात असतानाही मंत्रीपदावर राहिले. या प्रकरणांमुळे संवैधानिक पदांवरील नेत्यांना हटवण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतुदींची गरज अधोरेखित झाली, ज्यामुळे ही विधेयके सादर करण्यात आली.