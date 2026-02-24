English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Kisan Yojana: पंतप्रधान शेतकरी योजनेचा 22 वा हप्ता, लाभार्थ्यांच्या यादीतून तुमचंही नाव गायब?

PM Kisan: 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूच्या कोयंबटूर येथे पीएम किसान योजनेचा 21वा हफ्ता सुरू केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 04:30 PM IST
PM Kisan: केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता 2000 रुपयांचा असतो आणि तो 4 महिन्यांनी येतो. आता 22 वा हफ्ता लवकरच येणार असल्याची चर्चा आहे. पण लाभार्थी यादीतून अनेक शेतकऱ्यांची नावे काढून टाकली गेली आहेत, अशा बातम्या अलीकडे येत आहेत. तुमचेही नावही यादीतून गायब झाले आहे का? याची माहिती कशी घ्यावी? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.  

21वा हफ्ता कधी आणि किती शेतकऱ्यांना मिळाला?

19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूच्या कोयंबटूर येथे पीएम किसान योजनेचा 21वा हफ्ता सुरू केला. यावेळी 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट जमा झाली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी मदत करत आहे.

22वा हफ्ता कधी मिळणार?

पीएम किसान योजनेचा 22वा हफ्ता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे होळीपूर्वी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक चार महिन्यांनी 2000 रुपये दिले जातात. सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही पण शेतकऱ्यांना लवकरच ही रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, खतखरेदी आणि इतर गरजा पूर्ण करता येणार आहेत. 

योजना कधी सुरू झाली?

ही योजना 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केली होती. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. आज ही योजना जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बनली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये थेट बँकेत मिळतात आणि मध्यस्थ नष्ट झाले आहेत.

अजून अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संधी

ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांनी ताबडतोब अर्ज करावा. यासाठी pmkisan.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करता येईल. आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमिनीचा पुरावा द्यावा लागतो. योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी यादी तपासून घ्यावी आणि लाभ घ्यावा.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

