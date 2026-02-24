PM Kisan Yojana: पंतप्रधान शेतकरी योजनेचा 22 वा हप्ता, लाभार्थ्यांच्या यादीतून तुमचंही नाव गायब?

PM Kisan: केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता 2000 रुपयांचा असतो आणि तो 4 महिन्यांनी येतो. आता 22 वा हफ्ता लवकरच येणार असल्याची चर्चा आहे. पण लाभार्थी यादीतून अनेक शेतकऱ्यांची नावे काढून टाकली गेली आहेत, अशा बातम्या अलीकडे येत आहेत. तुमचेही नावही यादीतून गायब झाले आहे का? याची माहिती कशी घ्यावी? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूच्या कोयंबटूर येथे पीएम किसान योजनेचा 21वा हफ्ता सुरू केला. यावेळी 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट जमा झाली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी मदत करत आहे.
पीएम किसान योजनेचा 22वा हफ्ता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे होळीपूर्वी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक चार महिन्यांनी 2000 रुपये दिले जातात. सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही पण शेतकऱ्यांना लवकरच ही रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, खतखरेदी आणि इतर गरजा पूर्ण करता येणार आहेत.
ही योजना 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केली होती. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. आज ही योजना जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बनली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये थेट बँकेत मिळतात आणि मध्यस्थ नष्ट झाले आहेत.
ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांनी ताबडतोब अर्ज करावा. यासाठी pmkisan.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करता येईल. आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमिनीचा पुरावा द्यावा लागतो. योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी यादी तपासून घ्यावी आणि लाभ घ्यावा.