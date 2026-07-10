/पीएम किसान योजनेचा 24 वा हप्ता खात्यात कधी जमा होणार? पण त्यापूर्वी ही चूक टाळा!

PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना चालवल्या जातात. यातीलच एक स्कीम म्हणजे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना हीदेखील आहे. या योजनेचा लाभ आत्तापर्यंत देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार आहे. पंतप्रधान शेतकरी योजनेंतर्गंत केंद्र सरकार दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत केली जाते. या योजनेची आत्तापर्यंत 23वा हफ्ता जमा झाला आहे.
मागील महिन्यात पीएम किसान योजनेंतर्गंत 23 वा हफ्ता काही शेतकऱ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा होऊ शकला नाही. पण असं का घडलं, जाणून घेऊयात. शेतकऱ्यांकडून नेमकी कोणती चूक झाली की त्यांचे 2000 रुपये अडकले. शेतकऱ्यांच्या एका चुकीनेही त्यांचा हफ्ता अडकू शकतो. पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. जर शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नसेल तर त्यांचा हफ्ता अडकू शकतो.
हफ्ता अडकण्याचे कारण म्हणजे ई-केवायसी पूर्ण न होणे, बँक खात्याची माहिती न मिळणे, आधारसंबंधित माहितीमध्ये त्रुटी, भूमि रेकॉर्डची सत्यता पूर्ण न होणे.
तुमचा 24 वा हप्ता देखील 23 व्या हप्त्याप्रमाणे अडकू नये असे वाटत असल्यास, तुम्हाला आधी तुमच्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. तिथे, तुम्हाला वर नमूद केलेली सर्व कारणे तपासावी लागतील. कोणतीही माहिती चुकीची आढळल्यास, ती त्वरित दुरुस्त करा.
पीएम शेतकरी सन्मान निधीचा 23 वा हप्ता गेल्या महिन्यात जूनमध्ये वितरित करण्यात आला. त्यामुळे, पुढचा हप्ता चार महिन्यांनंतर, म्हणजेच सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये वितरित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने या हप्त्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.