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पीएम किसान योजनेचा 24 वा हप्ता खात्यात कधी जमा होणार? पण त्यापूर्वी ही चूक टाळा!

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सन्मान निधीचा २4 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? वाचा सविस्तर वृत्त

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:09 PM IST
पीएम किसान योजनेचा 24 वा हप्ता खात्यात कधी जमा होणार? पण त्यापूर्वी ही चूक टाळा!
Image Credit: PM Kisan Yojana 24th Installment Date 2026 When Will 2000 Be CreditedSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पीएम किसान योजनेचा 24 वा हप्ता खात्यात कधी जमा होणार? पण त्यापूर्वी ही चूक टाळा!
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