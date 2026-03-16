PM-Kisan Yojana: e-KYC अपडेट असूनही खात्यावर पैसे का येत नाहीत? शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचं; कुठं करायची तक्रार?

PM-Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेनं अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावला, याच योजनेअंतर्गत आता 22 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आसा असतानाच काही शेतकरी मात्र या योजनेअंतर्गत अडचणींचा सामना करताना दिसत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Mar 16, 2026, 02:17 PM IST
PM-Kisan Yojana: देशभरातील शेतकऱ्यांना (PM Kisan 22nd Installment) सरकारी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पैशांची प्रतीक्षा असतानाच अखेर या योजनेचा नवा हफ्ता खात्यावर नेमका कधी येणार याची स्पष्टोक्ती झाली आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला. 13 मार्च 2026 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केंद्राच्या वतीनं 2 हजार रुपये जमा झाले. मात्र, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम येऊ शकलेली नाही. असं का झालं? हाच प्रश्न यानंतर शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. 

पीएम किसान योजनेअंतर्गत हफ्ता मिळण्यासाठी सर्व माहिती आणि ई केवायसी, फार्मर आयडी असतानाही खात्यावर पैसे न येण्यामागे काही खास कारणं होती. यापैकी काही कारणं खालीलप्रमाणे... 
- खात्याबाबतची चुकीची माहिती किंवा खात्यावर ई केवायसी न झाल्यानं हफ्ता अडकू शकतो. 
- भू-सत्यापनाची माहिती चुकीची दिल्यास पैसे अडकू शकतात. 
- तुम्हाला खासगी क्षेत्रात नोकरी लागली असेस तर, तुम्ही आयकराच्या तरतुदीत येता ज्यामुळं योजनेचे पैसे येत नाहीत. 
- लाभार्थी व्यक्तीला सरकारी नोकरी लागल्यास किंवा कोणा दुसऱ्या योजनेतून अधिक रक्कम येत असल्यास किसान योजनेचा हफ्ता अडकू शकतो. 

वरील कोणतीही गोष्ट नसूनही का अडकले पैसे? 

योजनेसाठीचे सर्व निकष पूर्ण करूननही खात्यावर हफ्त्याचे पैसे न आल्यास शेतकऱ्यांनी155261 किंवा 011-24300606 या हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधावा. याशिवाय लाभार्थी pmkisan-ict@gov.in च्या माध्यमातूनही तक्रार नोंदवू शकतात. या तक्रारींनंतर स्टेटस तपासून तुमच्या खात्यावर थकित रक्कम नेमकी केव्हा येऊल हे तपासू शकता, यासाठी 

  • सर्वप्रथम  पीएम किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा 
  • आता तिथं लॉगईन पर्याय निवडा 
  • लॉगईन डिटेल आणि कॅप्चा बरा 
  • लॉगईननंतर 'फार्मर कॉर्नर' पर्याय निवडून बेनिफिशियरी स्टेटस (Beneficiary Status) वर क्लिक करा 
  • तिथं नाव, राज्य, गाव, जिल्हा अशी माहिती द्या 
  • शेवटी तुमच्या स्क्रीनवर स्टेटस दिसेल. जिथं, खात्यावर पैसे कधी येतील हे सांगण्यात येईल. 
Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

