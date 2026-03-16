PM-Kisan Yojana: e-KYC अपडेट असूनही खात्यावर पैसे का येत नाहीत? शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचं; कुठं करायची तक्रार?

PM-Kisan Yojana: देशभरातील शेतकऱ्यांना (PM Kisan 22nd Installment) सरकारी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पैशांची प्रतीक्षा असतानाच अखेर या योजनेचा नवा हफ्ता खात्यावर नेमका कधी येणार याची स्पष्टोक्ती झाली आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला. 13 मार्च 2026 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केंद्राच्या वतीनं 2 हजार रुपये जमा झाले. मात्र, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम येऊ शकलेली नाही. असं का झालं? हाच प्रश्न यानंतर शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत हफ्ता मिळण्यासाठी सर्व माहिती आणि ई केवायसी, फार्मर आयडी असतानाही खात्यावर पैसे न येण्यामागे काही खास कारणं होती. यापैकी काही कारणं खालीलप्रमाणे...
- खात्याबाबतची चुकीची माहिती किंवा खात्यावर ई केवायसी न झाल्यानं हफ्ता अडकू शकतो.
- भू-सत्यापनाची माहिती चुकीची दिल्यास पैसे अडकू शकतात.
- तुम्हाला खासगी क्षेत्रात नोकरी लागली असेस तर, तुम्ही आयकराच्या तरतुदीत येता ज्यामुळं योजनेचे पैसे येत नाहीत.
- लाभार्थी व्यक्तीला सरकारी नोकरी लागल्यास किंवा कोणा दुसऱ्या योजनेतून अधिक रक्कम येत असल्यास किसान योजनेचा हफ्ता अडकू शकतो.
योजनेसाठीचे सर्व निकष पूर्ण करूननही खात्यावर हफ्त्याचे पैसे न आल्यास शेतकऱ्यांनी155261 किंवा 011-24300606 या हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधावा. याशिवाय लाभार्थी pmkisan-ict@gov.in च्या माध्यमातूनही तक्रार नोंदवू शकतात. या तक्रारींनंतर स्टेटस तपासून तुमच्या खात्यावर थकित रक्कम नेमकी केव्हा येऊल हे तपासू शकता, यासाठी