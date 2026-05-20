/PM Kisan Yojana साठी ई-केवायसी अनिवार्य! शेतकरी ‘या’ 3 पद्धतींनी करू शकतात प्रक्रिया पूर्ण

PM Kisan yojana E- KYC : 22 वा हफ्ता हा 13 मार्च 2026 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला होता. 23 वा हफ्ता खात्यामध्ये जमा होण्याआधी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या पोर्टलवर सरकारने काही सुचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi e-KYC : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची वाट शेतकरी पाहत आहेत, मागील काही दिवसांपासून २३ वा हप्त्याची वाट पाहत आहेत. 22 वा हफ्ता हा 13 मार्च 2026 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला होता. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या पोर्टलवर सरकारने काही सुचना दिल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना आता ई-केवायसी करावी लागणार आहे त्याचबरोबर बॅंक खात्याशी देखील आधारकार्ड आणि मोबाईल नंबर जोडलेले असणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही ई-केवायसी केली नसल्यास तुम्हाला या योजनेचा फायदा होणार नाही. 23 वा हफ्ता खात्यामध्ये जमा होण्याआधी काही सूचना दिल्या आहेत त्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
पीएम-किसान शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी फार गरजेची आहे, यासाठी तुम्हाला तीन पद्धतींमध्ये ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. पहिल्या पद्धतीबद्दल सांगायचे झाले तर ओटीपी-आधारित ई-केवायसी, ही ई-केवायसी तुम्हाला पीएम किसान पोर्टल आणि मोबाईल ॲपवर देखील करता येणार आहे. दुसरी ई-केवायसी पद्धत म्हणजेच बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी करता येणार आहे. ही ई-केवायसी करण्यासाठी तुम्हाला कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा स्टेट सर्व्हिस सेंटर (SSK) ला जावे लागणार आहे. यामध्ये तिसरा पर्याय म्हणजेच फेस ऑथेंटिकेशन ही केवायसी तुम्ही मोबाईलवर देखील करु शकता.
ओटीपी आधारित ई-केवायसी करण्यासाठी तुम्हाला मोबाईलची गरज लागणार आहे, तुमच्याकडे मोबाईल असल्यास तुम्ही खालील स्टेप फोलो करा...
बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करायची असल्यास तुम्हाला सेवा केंद्र किंवा विविध राज्य सेवा केद्रांवर ही ई-केवाईसी करावी लागणार आहे. ही ई-केवाईसी करण्यासाठी या स्टेप्स तुम्ही फोलो करा...
शेतकरीच्या सोयीसाठी मोबाईल फोनवरूनही त्यांची ई-केवायसी पूर्ण करणे सोयीचे आहे. ई-केवायसी करण्याची ही सर्वात नाविन्यपूर्ण आणि त्रासमुक्त पद्धत आहे. हे तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये करता येईल
पीएम-किसान पोर्टलला भेट द्या. 'लाभार्थी स्थिती' वर क्लिक करा, त्यानंतर आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक किंवा खाते क्रमांक यापैकी कोणताही नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला हप्त्याची स्थिती स्क्रीनवर पाहता येईल. ही सर्व प्रोसेस लवकरात लवकर केल्यास तुम्हाला या योजनेचा फायदा होणार आहे, 23 वा हप्ता काही दिवसांमध्ये 2000 रुपयांचा हप्ता वेळेवर मिळू शकतो.