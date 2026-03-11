English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार 186,40,00,00,000 रुपये; कोण ठरणार लाभार्थी, कधी मिळणार पैसे?

कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार 186,40,00,00,000 रुपये; कोण ठरणार लाभार्थी, कधी मिळणार पैसे?

Farmers Scheme India : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. देशभरात शेतकऱ्यांच्या हितार्थ राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या योजनेसंदर्भातील महत्त्वाचं वृत्त. 22 वा हफ्ता खात्यावर कधी जमा होणार? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Mar 11, 2026, 12:56 PM IST
कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार 186,40,00,00,000 रुपये; कोण ठरणार लाभार्थी, कधी मिळणार पैसे?
PM KISAN Yojana latest update 22nd installment date 13 march PM modi PM kisan scheme news

Farmers Scheme India : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळवून देणारी एक माहिती नुकतीच समोर आली आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधी' (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत हा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून, 22 वा हफ्ता केंद्राकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. यावेळी सदर योजनेअंतर्गत 9 कोटी 32 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर 18,640 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम जमा केली जाणार आहे. ही संपूर्ण रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल असं सांगणयात आलं आहे. 

अधिकृत माहितीनुसार 13 मार्च 2026 रोजी PM-KISAN योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर 2000 रुपये जमा केले जातील. सदर योजनेच्या धर्तीवर दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपये देण्यात येतात, जे तीन हफ्त्यांमध्ये 2000 रुपयांचा एक हफ्ता अशा स्वरुपात गोळा केले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे 21 हफ्ते नागरिकांच्या खात्यावर जमा झाले असून, 22 वा हफ्तासुद्धा लवकरच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्यानं त्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसामच्या गुवाहाटीतून या योजनेचा आगामी हफ्ता आणि त्यासाठीची रक्कम जारी करतील असं सांगण्यात येत आहे. 

13 मार्च रोजी हा हफ्ता जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती यंत्रणांनी जारी केली असून त्यामुळं कृषी क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना बी बियाणं, खत अशा खर्चासाठी या रकमेची मोठी मदत मिळेल. 2019 मध्ये केंद्र शासनानं ही योजना सुरू केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना योजनेचा लाभ घेता आला असून, हे या योजनेचं यश असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

शेतकऱ्यांनी 'किसान लाभार्थी लिस्ट'मध्ये आपलं स्टेटस तपासण्यासाठी pmkisan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. लाभार्थी यादीत नाव असल्यास 13 मार्चपर्यंत खात्यावर 2000 रुपये ही रक्कम जमा होईल. या योजनेमध्ये केंद्रानं आतापर्यंत 21 हफ्ते रक्कम जारी केली असून, त्यासाठी एकूण 4.09 लाख कोटी रुपये खर्चले आहेत. 

योजनेसाठी काही निकष... 

  • ई केवायसी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत. 
  • आधाक कार्ड बँक खात्याशी लिंक केल्याशिवाय पैसे जमा होणार नाहीत. 
  • रक्कम मिळवण्यासाठी शेतजमिनीची योग्य नोंदणी गरजेची. 
