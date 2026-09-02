'आपल्याला सांगतात सोनं खरेदी करू नका आणि त्यांच्या...', राऊतांचा मोदींवर हल्लाबोल; 'ते परदेशातून भारतीयांना परदेशात न जाण्याचं आवाहन करतात'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडियावरुन एक व्हिडीओ पोस्ट करत भारतीयांना पुन्हा एकदा सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची युद्ध काळामध्येही यशस्वी घौडदौड सुरु असल्याचं रिलमधून जाहीर करताना थेट आकडेवारीच सांगितली आहे. मात्र यावरुन आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील प्रवक्ते नवनाथ बन यांच्यात जुंपली आहे. खास करुन मोदींनी सोन्याच्या खरेदीवरुन चार महिन्यात दुसऱ्यांदा भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर दोन्ही बाजूने एकमेकांवर निशाणा साधण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोण काय म्हणालंय ते पाहूयात...
"2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 7.8 टक्के वाढला आहे. हा विकास दर कायम ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत असणे आवश्यक आहे. स्वदेशीचा मंत्र, व्होकल फॉर लोकल, परदेशात जाऊ नका. फिरण्यासाठी, पर्यटनासाठी परदेशात जात असाल तर जाऊ नका," असे आवाहन मोदींनी केले. तसेच, परदेशात लग्न करत असाल तर फेरविचार करा असा सल्लाही मोदींनी दिला आहे. मेड इन इंडियाचा मंत्र जपा. जर गरज नसेल तर सोनेसुद्धा खरेदी करु नका," असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला केले आहे.
मोदींनी केलेल्या या आवाहनावरुन संजय राऊत यांनी मोदी स्वत: परदेशातून व्हिडीओ पोस्ट करुन परदेशात न जाण्याचं आवाहन करत असल्याचा विरोधाभास अधोरेखित केलाय. "स्वतः मोदी परदेशातून आवाहन करतात, की परदेशात नका जावू. आपल्याला सांगतात सोनं खरेदी करू नका आणि त्यांच्या शर्टची बटणे सोन्याची आहेत. ते पेन सोन्याचा वापरतात. विशेष म्हणजे ते या गोष्टी सुद्धा देशाच्या बाहेर जाऊन सांगतात," असं म्हणत राऊत यांनी मोदींवर निशाणा साधला.
राऊत यांनी केलेल्या टीकेला नवनाथ बन यांनी उत्तर दिलं आहे. "मोदींच्या आवाहनाने पाकिस्तानला झटका बसला असला तरी मिरची मात्र संजय राऊतांना लागली आहे," असं बन यांनी राऊतांच्या या टीकेला उत्तर देताना म्हटलंय. "मोदींच्या सोन्याच्या चष्म्याची चिंता सोडा, स्वतःच्या पक्षाचा कोळसा का झाला ते पाहा," असा सल्लाही बन यांनी राऊतांना दिलाय. "मोदींची झळाळी वाढतेय, उद्धव-राऊतांच्या राजकारणाचा कोळसा होतोय. मोदींना 140 कोटींची (भारतीयांची) चिंता आहे. काँग्रेस-ठाकरेंना फक्त घराण्याच्या करिअरची चिंता आहे," असा टोलाही बन यांनी राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना लगावला आहे.