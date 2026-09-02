Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /आपल्याला सांगतात सोनं खरेदी करू नका आणि त्यांच्या..., राऊतांचा मोदींवर हल्लाबोल; ते परदेशातून भारतीयांना परदेशात न जाण्याचं आवाहन करतात

'आपल्याला सांगतात सोनं खरेदी करू नका आणि त्यांच्या...', राऊतांचा मोदींवर हल्लाबोल; 'ते परदेशातून भारतीयांना परदेशात न जाण्याचं आवाहन करतात'

सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चार महिन्यांमध्ये दुसऱ्यांदा केलं असून आता यावरुन ठाकरेंची शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आल्याचं दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:22 PM IST
'आपल्याला सांगतात सोनं खरेदी करू नका आणि त्यांच्या...', राऊतांचा मोदींवर हल्लाबोल; 'ते परदेशातून भारतीयांना परदेशात न जाण्याचं आवाहन करतात'
Image Credit: राऊतांच्या टीकेला भाजपाने दिलं उत्तर (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दशकभरातील तिसरा सर्वात कोरडा ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये तरी दिलासा मिळणार का ?
2
3
4
5