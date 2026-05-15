/PM, CM, मंत्री एकाच कारमध्ये बसतात मग ताफ्यातील इतर कारमध्ये असतं काय? एवढ्या कार का वापरतात?

Why Indian Politicians Have So Many Cars In Their Convoy:
Why Indian Politicians Have So Many Cars In Their Convoy: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन बचतीचं आवाहन केल्यानंतर इंधनाची बचत करण्यासाठी स्वत:पासून सुरुवात केली असून मोदींनी ताफ्यात रेंज रोव्हर आणि फॉर्च्युनर या दोनच गाड्या ठेवल्याची माहिती बुधवारी समोर आली. मोदींपाठोपाठ भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही राज्यातील मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या 50 टक्के किंवा त्याहूनही कमी केली आहे. मात्र सामान्यपणे कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याच्या ताफ्यामध्ये किमान पाच ते 15 हून अधिक गाड्या का असतात? तुम्हाला हा प्रश्न कधी पडला आहे का? म्हणजे मंत्री एकाच गाडीत बसलेला असतो मग त्याच्या पुढे आणि मागे एवढ्या मोठ्या संख्येनं गाड्या का असतात? या गाड्यांमधून कोण प्रवास करत असतं? त्या गाड्यांचा फायदा काय असतो? अशा प्रश्नांबद्दल खरं तर विचार करायला वेळच मिळत नाही. मात्र आता ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचे आदेश निघाल्यानंतर एवढ्या गाड्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात का असतात हा प्रश्न चर्चेत आहे. याबद्दलच जाणून घेऊयात...
राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा कोणतेही केंद्रीय मंत्री हे अती अती महत्त्वाच्या म्हणजेच व्हीव्हीआयपी स्तरातील व्यक्ती असतात. त्यामुळेच त्यांना सामान्यपणे झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा असल्याने त्यांच्यासोबत प्रवासादरम्यानही सीआरपीएफ म्हणजेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान आणि राज्य पोलिसांची सुरक्षा पुरवणाऱ्या गाड्या असतात. यामध्ये प्रामुख्याने तफ्यात सर्वात पुढे चालणारी पायलट कार असते. तसेच ज्या भागातून हा ताफा जातोय तेथील स्थानिक पोलिसांकडून एस्कॉर्ट वाहने आणि सुरक्षेतील कार असतात.
या शिवाय अशा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ताफ्यांसमोर जॅमर व्हॅन (सिग्नल जॅमिंग), डेकोय कार (फसव्या कार), कमांडो गाड्या आणि अॅम्ब्युलन्स यासारखी वाहने असतात. जॅमर व्हॅन या सिग्नल रोखून धरण्यासाठी फसव्या कार या हल्ल्याच्या वेळी चकवा देण्यासाठी वापरल्या जातात.
पंतप्रधानांना एसपीजी म्हणजेच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपच्या तुकडीची सुरक्षा असल्याने त्यांच्या ताफ्यामध्ये सामान्यपणे 12 ते 17 गाड्या असतात. प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला किती धोका आहे त्यानुसार त्याला सुरक्षा पुरवली जाते. पुरवल्या जाणाऱ्या सुरक्षेनुसार गाड्यांची संख्या कमी जास्त होत असते.
मंत्र्यांसोबत अनेकदा त्यांचे खासगी सचिव, सुरक्षा अधिकारी, मीडिया टीम आणि हल्ली सोशल मिडिया टीम्सही असतात. त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पोलीस निरिक्षकांपर्यंत अनेक व्यक्ती असतात. ताफ्याच्या नियोजित मार्गावरील रस्ता मोकळा असेल याची खात्री करणे, गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे, निश्चित स्थळी पोहोचताना ताफ्याची लोकेशन आणि इतर माहिती पुरवत राहणे यासारख्या गोष्टींचं नियंत्रणही ताफ्यातील कारमधूनच केलं जातं. वैद्यकीय आपत्कालीन तयारीसाठी अॅम्ब्युलन्सबरोबरच ताफ्यात इतर काही वेगळ्या गाड्याही राखीव असतात.
अनेकदा जितक्या जास्त गाड्या तितका दबदबा अधिक असा स्टेटस सिम्बॉलचा प्रकार जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील राजकारणात तर फार दिसून येतो. त्यामुळेच जितका मोठा ताफा तितकं या व्यक्तीचं वजन अधिक हा समज असल्यानेही मोठ मोठे ताफे ग्रामीण भागातील व्यक्तींवर आपला प्रभाव पाडण्यासाठी वापरले जातात. मात्र अशा दिखाव्यासाठीच्या गाड्या मोठ्या नेत्यांच्या ताफ्यातही असतात. यामुळेच इंधनची उधळपट्टी केली जात असल्याची टीकाही केली जाते.