English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • समोर चीन अन्... महामार्गावर विमानाचं एमरजन्सी लँडिंग; PM मोदींच्या उपस्थितीत असं काय घडलं?

समोर चीन अन्... महामार्गावर विमानाचं एमरजन्सी लँडिंग; PM मोदींच्या उपस्थितीत असं काय घडलं?

PM Narendra Modi Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ईशान्य भारताच्या दौऱ्यावर असताना एक ऐतिहासिक क्षण पहायला मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी C-130J मधुन उतरले आणि थेट चीनच्या सीमेजवळच्या महामार्गावर विमानाचं पहिलं एमरजन्सी लँडिंग; PM मोदींच्या उपस्थितीत असं काय घडलं? 

प्रिती वेद | Updated: Feb 14, 2026, 01:23 PM IST
समोर चीन अन्... महामार्गावर विमानाचं एमरजन्सी लँडिंग; PM मोदींच्या उपस्थितीत असं काय घडलं?

PM at Assam: आसाम राज्यातील मोरन परिसरात त्यांनी विशेष लष्करी C-130J विमानातून इमर्जन्सी लँडिंग सुविधा असलेल्या धावपट्टीवर उतरून स्वतः पंतप्रधानांनी एका प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ही सुविधा नैसर्गिक आपत्ती, पूर किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत मदत आणि बचावकार्य वेगाने पोहोचवण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे या घटनेला सामरिक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही दृष्टीने महत्त्व दिले जात आहे. ईशान्य भागात पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न या दौऱ्यातून दिसून आला.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान्येतील पहिली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा
मोरन येथे तयार करण्यात आलेली Emergency Landing Facility भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत मोठी मदत करेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पूर, भूस्खलन किंवा अन्य संकटात सैन्य आणि मदत पथके त्वरित तैनात करता येतील. दुर्गम भागात रुग्ण, औषधे आणि आवश्यक साहित्य जलद पोहोचवण्यासाठीही ही धावपट्टी उपयोगी ठरेल.

ब्रहमपुत्रावरील 6 लेन पुलाची पाहणी
दौऱ्यादरम्यान दुपारी सुमारे 1 वाजता पंतप्रधानांनी ब्रह्मपुत्र नदीवरील नवीन कुमार भास्कर वर्मा सेतूची पाहणी केली. सुमारे 3,030 कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा 6 लेन पूल गुवाहाटी आणि नॉर्थ गुवाहाटी यांना जोडतो. हा पूर्वोत्तर भारतातील पहिला एक्स्ट्राडोज्ड प्रकारातील पूल मानला जातो.

हा पूल भूकंपप्रवण भागात असल्याने विशेष अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान वापरले आहे. बेस आयसोलेशन प्रणाली, फ्रिक्शन पेंडुलम बेअरिंग आणि उच्च दर्जाच्या स्टे केबल्स बसवण्यात आल्या आहेत. तसेच ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टममुळे पुलाच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवता येणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित होईल.

फक्त 7 मिनिटात प्रवास
हा पूल सुरू झाल्यानंतर दोन्ही भागांमधील अंतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. पूर्वी लागणारा जास्त वेळ आता जवळपास 7 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. त्यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन व्यापार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

यानंतर पंतप्रधान गुवाहाटीतील लाचित घाट येथे पोहोचून 5,450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत. या योजनांमध्ये कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल सुविधा, उच्च शिक्षण आणि शहरी वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

ईशान्य भारताला विकासाची नवी दिशा
या प्रकल्पांमुळे पायाभूत सुविधा सुधारतील आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ईशान्य भारत देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी अधिक वेगाने जोडला जावा हा या दौऱ्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचेही सांगितले जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
PM Modi Assam visitEmergency landing facility MoranNortheast India developmentC-130J aircraft landingKumar Bhaskar Varma bridge

इतर बातम्या

WATCH: टोनी मुन्योंगाचा 'हा' अफलातून कॅच एकदा बघा...

स्पोर्ट्स