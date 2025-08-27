English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रम्प यांनी 4 कॉल केले पण मोदींनी एकही रिसिव्ह केला नाही कारण..., मोठा खुलासा; 'चीनशी सुधारलेले...'

PM Modi Avoided Trump Calls: आजपासून भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू झालं असून याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील संबंधांबद्दल बोलण्याची ट्रम्प यांची इच्छा होती.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 27, 2025, 08:04 AM IST
परदेशातील वृत्तपत्राने केला मोठा दावा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स आणि सोशल मीडिया)

PM Modi Avoided Trump Calls: अमेरिकेला निर्यात होत असलेल्या भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ आजपासून म्हणजेच 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. याचा थेट फटका झिंगे, कपडे, चमडे, रत्ने आणि दागिने अशा कामगार आधारित क्षेत्रांना बसणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 6 ऑगस्ट रोजी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून भारतावर हे टॅरिफ लादले होते. सध्या भारतीय मालावर 25 टक्के टॅरिफ लागू आहे; परंतु रशियाकडून कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरण खरेदी केल्यामुळे आणखी 25 टक्के शुल्क लावले गेले आहे. त्यामुळे एकूण 50 टक्के टैरिफ लागू होणार आहे. उच्च अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या 86 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीपैकी निम्म्याहून अधिक निर्यातीवर म्हणजे 48 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. याच टॅरिफच्या विषयामुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध कमलीचे ताणले गेले असून याचबद्दलची एक विशेष बातमी समोर येत आहे. 

मोदींनी फोन रिसिव्ह केला नाही

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागू केलेल्या 50 टक्के टॅरिफवरून दोन्ही देशांतील संबंध नाजूक वळणावर आहेत. याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चार वेळा मोदींना फोन केला, परंतु मोदींनी तो घेतलाच नाही. जर्मनीतील एका वृत्तपत्राने हा दावा केला आहे. या वृत्तपत्रासाठी हॅड्रिक अंकेनब्रेड, विनाँड वॉन पीटर्सडॉर्फ आणि गुस्ताव थाईले यांनी लिहिलेल्या लेखात नमूद केले की, भारत सरकारच्या बदललेल्या धोरणाचे हे प्रतीक आहे. भारताने आता चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

अमेरिकेचा हस्तक होण्याची भारताला इच्छा नाही

या जर्मन वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी अमेरिकेसाठी भारतीय कृषी बाजारपेठा खुल्या करण्यास सांगितले. परंतु, मोदींनी नकार दिला. पाश्चिमात्य निर्बंधांकडेही भारताने डोळेझाक केली. चीनला वेगळे पाडण्यासाठी भारताला आपल्या बाजूने भक्कमपणे उभे करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असला तरी भारत यावर सहमत नाही. चीनशी सुधारलेले संबंध बिघडवून अमेरिकेचा हस्तक होण्याची भारताला इच्छा नाही.

स्वदेशीचा अभिमान बाळगा, जीवनमंत्र बनवा : पंतप्रधान

अहमदाबाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादमध्ये बोलताना भारतीयाच्या जीवनाचा मंत्र बनवण्याचे आवाहन केले. अहमदाबादजवळ हंसळपूर येथे मारुती सुझुकीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा' ला हिरवा झेंडा दाखवून ते बोलत होते. "आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आता जगभरात 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहने धावतील, असे ते म्हणाले. माझ्या दृष्टीने स्वदेशीची व्याख्या सोपी आहे. माझ्यासाठी हे महत्त्वाचं नाही की पैसा कोणाचा आहे; डॉलर आहे की पाउंड, काळा आहे की पांढरा, पण त्या पैशातून जे उत्पादन होईल, त्यात घाम हा माझ्या देशबांधवांचा हवा. त्या उत्पादनात माझ्या मातीतला सुगंध असावा. स्वदेशीचा अभिमान बाळगा आणि त्याला जीवनमंत्र बनवा.

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50% टॅरिफ का लादले आहे?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी केल्यामुळे दंड म्हणून 6 ऑगस्ट 2025 रोजी 25% अतिरिक्त टॅरिफ जाहीर केले. यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून 25% टॅरिफ लागू होते, त्यामुळे एकूण टॅरिफ 50% झाले आहे.

या टॅरिफचा भारताच्या कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल?
या टॅरिफमुळे भारताच्या $86 अब्जच्या अमेरिका निर्यातीपैकी सुमारे $48 अब्जच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. विशेषतः झिंगे, कपडे, चमडे, रत्ने, दागिने आणि इतर कामगार-आधारित क्षेत्रांना मोठा फटका बसेल. मात्र, औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स (जसे की स्मार्टफोन) यांना या टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे.

या टॅरिफमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर काय परिणाम झाला आहे?
50% टॅरिफमुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. भारताने हे टॅरिफ "अन्यायी, अन्यायकारक आणि अवास्तव" म्हटले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा थांबली असून, ट्रम्प यांनी पुढील चर्चा टॅरिफ वाद सुटेपर्यंत थांबवण्याची भूमिका घेतली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांचे फोन का घेतले नाहीत?
जर्मन वृत्तपत्राच्या दाव्यानुसार, ट्रम्प यांनी टॅरिफ वादावर चर्चा करण्यासाठी मोदींना चार वेळा फोन केला, परंतु मोदींनी तो घेतला नाही. यामागे भारताचे स्वतंत्र धोरण आणि अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडण्याची भूमिका असल्याचे मानले जाते.

