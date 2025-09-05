English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चीन दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी असं काय केलं, की 120 तासांनंतर एक फोन आला आणि...

PM Narendra Modi: जागतिक स्तरावरील काही बड्या आणि प्रभावी नेत्यांच्या यादीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही नाव तितक्याच आदरानं घेतलं जात आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 5, 2025, 08:34 AM IST
चीन दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी असं काय केलं, की 120 तासांनंतर एक फोन आला आणि...
pm modi china visit Top EU leadership spoke to pm over phone asked him help persuade Russia end Ukraine issue latest update

PM Narendra Modi: हल्लीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एससीओ समिटमध्ये सहभाग घेतला, जिथं त्यांची मुलाखत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह झाली. तीन नेत्यांमध्ये झालेली ही मुलाखत संपूर्ण जगाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं गेलं. अशा या भेटीनंतर तब्बल 120 तासांनंतर भारतात एक फोन आला आणि जागतिक राजकारणातील समीकरणं क्षणात बदलताना दिसली. 

पंतप्रधानांना कोणाचा फोन आला? 

पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यानंतर 120 तासांमध्येच युरोपीय महासंघ (EU) नं भारताशी संपर्क साधला आणि यादरम्यान युक्रेनशी सुरू असणाऱ्या युद्धसमाप्तीसाठी रशियाची मनधरणी करण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे केली. युरोपीय महासंघाच्या या विनंतीवर उत्तर देताना भारतानं कायमच संघर्षावर शांततापूर्ण मार्गानं उपाय काढण्याचं समर्थन केलं असून, हीच भूमिका पुढंही कायम राहील असं स्पष्ट केलं. 

पंतप्रधान मोदी आणि युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन परिषदेच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्यादरम्यान यावेळी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. यादरम्यान दोन्ही देशांच्या वतीनं भारत-ईयू फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट अर्थात एफटीए करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावरही जोर देण्यात आला. लेयेन आणि पूर्ण युरोपीय परिषदेनं भारताचा दौरा केला असून, या वर्षअखेरीपर्यंत हा करार पूर्णत्वास नेण्याचं लक्ष निर्धारित केलं होतं. 

दरम्यान कोस्टा आणि लेयेन यांनी या संभाषणनानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचा काही तपशील जाहीर केला. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'रशियातील युद्ध संपवण्यासाठी शांततेच्या दिशेनं जाणारी वाट निवडण्यात भारताची मोठी भूमिका असणार आहे'. यावेळी युरोपीय महासंघाकडून युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यासह भारताच्या सुरु असणाऱ्या संवादाचंही स्वागत करण्यात आलं. 

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं माहिती देत काय म्हटलं? 

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनही यासंदर्भातील माहिती देताना दूरध्वनीवरील संपर्कादरम्यान क्षेत्रीय आणि वैश्विक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, जिथं युद्ध थांबवण्यावर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. भारताकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीतही या नेत्यांनी भारत- युरोपातील राजकीय भागिदारीवर अधिक जोर दिल्याचं सांगत जागतिक आव्हानांचा सामना करून त्यावर तोडगा काढणं हा त्यामागचा हेतू असल्याचं स्पष्ट केलं. 

FAQ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोणाचा फोन आला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना युरोपीय महासंघाचे (EU) अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन परिषदेच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांचा संयुक्त दूरध्वनी आला. ही चर्चा 4 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली.

या फोन कॉलचं मुख्य कारण काय होतं?
या फोन कॉलदरम्यान युरोपीय महासंघाने भारताला रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी रशियाची शांतता वार्तेसाठी मनधरणी करण्याची विनंती केली. तसेच, भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करार (FTA) लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावरही चर्चा झाली.

भारताची युक्रेन युद्धाबाबत भूमिका काय आहे?
पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेन युद्धाच्या शांततापूर्ण समाधानासाठी आणि लवकरात लवकर शांती व स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताच्या सातत्यपूर्ण समर्थनाची पुनरुक्ती केली. भारताने नेहमीच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे युद्ध संपवण्यावर जोर दिला आहे.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
PM Narendra ModiEUEuropean unionrussia ukraine warUkraine War

