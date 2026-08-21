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'मोदी काळ अंतिम टप्प्यात, मोदींचा उत्तराधिकारी...', राहुल गांधींचं विधान; काँग्रेस नेत्यांना म्हणाले, 'सरकारविरोधात अधिक...'

राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं आहे. नेमकं ते काय म्हणालेत जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:09 AM IST
'मोदी काळ अंतिम टप्प्यात, मोदींचा उत्तराधिकारी...', राहुल गांधींचं विधान; काँग्रेस नेत्यांना म्हणाले, 'सरकारविरोधात अधिक...'
Image Credit: काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये राहुल गांधींचं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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