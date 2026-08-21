'मोदी काळ अंतिम टप्प्यात, मोदींचा उत्तराधिकारी...', राहुल गांधींचं विधान; काँग्रेस नेत्यांना म्हणाले, 'सरकारविरोधात अधिक...'

लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींनी बुधवारी सायंकाळी झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेद्र मोदींबद्दल एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. नरेंद्र मोदींचा राजकीय कार्यकाळ 'अंतिम टप्प्यात' आहे, असं राहुल यांनी काँग्रेसच्या बैठकीत म्हटलं. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, पंतप्रधान मोदींच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध आधीपासूनच सुरु झाला असल्याचा दावा केल्याचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीतील काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या इंदिरा भवन येथे झाली.
"नरेंद्र मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला आहे. त्यांची राजकारणातील वेळ संपली आहे. मोदींचे शासन अखेरच्या टप्प्यात आहे. त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध सुरू आहे," असे राहुल गांधी म्हणाल्याचं, वृत्त एएनआयने दिले आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (CWC) बैठकीत गांधी यांनी मोदी सरकार 'पूर्णपणे बॅकफूटवर' असल्याचे अवर्जून नमूद केले. हेच कारण देत राहुल गांधींनी काँग्रेस नेत्यांना सरकारविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे आवाहन केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीमध्ये काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी देशातील राजकीय परिस्थिती आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील पक्षाच्या रणनीतीवर चर्चा केली.
दुसरीकडे, पोलिसांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या 22 ऑगस्टच्या पुण्यातील 'छात्रो की गुंज' कार्यक्रमाला 30 अटीच्या पार्श्वभूमीवर परवानगी दिली आहे. या अटींमध्ये 'आक्षेपार्ह' बॅनर किंवा चित्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राहुल गांधींच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या आयोजकांना धार्मिक भावना न दुखावण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांकडून देण्यात आले आहेत. राहुल गांधींचा हा 'छात्रो की गुंज' कार्यक्रम विशेषतः विद्यार्थिनींसाठी असून, यामध्ये शिक्षण, सुरक्षा, समानता, स्पर्धा परीक्षा आणि करिअरच्या संधी यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
बुधवारी पुणे पोलिसांनी राहुल गांधींच्या या कार्यक्रमासाठी दिलेल्या परवानगी आदेशानुसार, हा कार्यक्रम शहरातील आरटीओ चौकाजवळील एसएसपीएमएस कॉलेजच्या मैदानावर सायंकाळी 4.30 ते रात्री 9.30 या वेळेत होणार आहे. राहुल गांधींच्या या कार्यक्रमासाठी साधारण आठ ते दहा हजार लोक जमण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसनेही या कार्यक्रमासंदर्भात जोरदार तयारी सुरु केली असून पुणे शहरामध्ये अनेक ठिकाणी राहुल गांधींचे मोठमोठे होर्डिंग आणि कट आऊट्स लावण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमामध्ये राहुल गांधी नेमकं काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राहुल गांधींबरोबरच काँग्रेसच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुनही या कार्यक्रमासंदर्भातील माहिती दिली जात आहे.