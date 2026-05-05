English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • काँग्रेसने जिंकलेल्या एकमेव राज्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार PM मोदींच्या मर्जीतील नेता? 4 नावं चर्चेत

काँग्रेसने जिंकलेल्या एकमेव राज्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार PM मोदींच्या मर्जीतील नेता? 4 नावं चर्चेत

Modi Favourite Leader From Congress Likely To Become CM: भाजपाने पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये बाजी मारली असून तिथे मुख्यमंत्री भाजपाचा बसणार असतानाच काँग्रेसने जिंकलेल्या राज्यातही एक वेगळीच शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 5, 2026, 11:59 AM IST
काँग्रेसने जिंकलेल्या एकमेव राज्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार PM मोदींच्या मर्जीतील नेता? 4 नावं चर्चेत
काँग्रेसमधील चार नेत्यांची नावं चर्चेत असतानाच एक नाव सर्वांचं लक्ष वेधून घेतंय (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन साभार)

Modi Favourite Leader From Congress Likely To Become CM: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बसणार हे निश्चित झालं आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री असतील तर तमिळनाडूत पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणारा अभिनेता थलापती विजयचा टीव्हीके पक्ष 100 हून अधिक जागा जिंकल्याने विजयच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आलेल्या एकमेवर राज्यामध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतील नेता मुख्यमंत्री होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा नेता कोण आणि कोणाकोणाची नावं मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत जे जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेसने जिंकलेलं राज्य कोणतं?

काँग्रेस-प्रणीत युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (यूडीएफ) केरळ विधानसभा निवडणुकीत 10 वर्षांनंतर सत्ता परत मिळवली आहे. सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटला (एलडीएफ) पराभूत करत यूडीएफने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. या विजयासहीत भारताच्या राजकारणात मागील 50 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की डाव्या विचारसरणीचं सरकार देशात कुठेही सत्तेत नसणार. केरळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने दणदणीत विजय मिळवत सत्तांतर घडलं आहे. ही केरळच्या राजकीय इतिहासातील मोठी उलथापालथ मानली जात आहे.

कोणाला किती जागा?

युडीएफला 102 जागा मिळाल्या असून बहुमताच्या 71 जागांपेक्षा हे फारच जास्त आहेत. या 102 जागांपैकी 63 जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग म्हणजेच आययूएमएल 22 जागा जिंकण्यात यशस्वी ठरला आहे. भाजपाला 3 जागांवर यश मिळालं असून सत्ताधारी माकप प्रणीत एलडीएफला एकूण 44 जागा मिळाल्या असून सीपीआय(एम) पक्षाला 26 जागाच मिळाल्यात.

मुख्यमंत्री काँग्रेसचा?

सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसणार की एलडीएफच्या अन्य नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळणार याबद्दलचं रहस्य कायम आहे. असं असतानाच चार प्रमुख नावं चर्चेत आहेत. ही नावं कोणी आणि त्यांची प्रोफाइल कशी आहे हे जाणून घेऊयात...

मुख्यमंत्रीपदाचे मुख्य दावेदार कोण आहेत?

1) व्ही.डी. सतीशन:

व्ही.डी. सतीशन (V. D. Satheesan) हे विद्यमान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.

गेल्या पाच वर्षांत एलडीएफ सरकारविरोधात आघाडीने लढा दिला आहे.

एर्नाकुलम जिल्ह्यातील परावूर मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार म्हणून निवडणून आलेत.  

इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग प्रमुखांनी सतीशन यांच्या नावाचं खुलेपणे समर्थन केले आहे.  

व्ही.डी. सतीशन हे मुख्यमंत्रीपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून सर्वात आघाडीवर मानले जात आहेत.

2) रमेश चेन्निथला 

रमेश चेन्निथला (Ramesh Chennithala) हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते असून हरीपाड मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत.

पूर्वी विरोधी पक्षनेते राहिलेल्या रमेश चेन्निथला यांचे नायर समाजाशी घनिष्ठ संबंध असून 'एनएसएस'शी जवळीक आहे.  

2021 मध्ये त्यांचा पराभव झाला होता मात्र पक्ष संघटनेवर त्यांची चांगली पकड असणं ही जमेची बाजू आहे.

3) के.सी. वेणुगोपाल 

के.सी. वेणुगोपाल (KC Venugopal) हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) आहेत.  

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे विश्वासू अशी के.सी. वेणुगोपाल यांची ओळख आहे.  

विधानसभा निवडणूक के.सी. वेणुगोपाल यांनी लढवलेली नाही. 

सध्या तरी केंद्रीय नेतृत्व सोडून के.सी. वेणुगोपाल पुन्हा राज्याच्या राजकारणात येणे कठीण मानले जात आहे. 

4) शशी थरूर

राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात प्रसिद्ध नेत्यांपैकी एक असलेले शशी थरूर (Shashi Tharoor) हे सुद्धा केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत.  

तिरुवनंतपुरममधून शशी थरूर चार वेळा खासदार म्हणून निवडून आले असून यातच त्यांच्या लोकप्रियतेची झलक दिसून येते.  

मात्र शशी थरूर राज्यातील राजकारणापेक्षा केंद्र राजकारणात अधिक सक्रिय आहेत.

भाजपाला समर्थन देणाऱ्या भूमिका अनेकदा घेतल्या असल्याने शशी थरूर यांनी मुख्यमंत्री संधी फार कमी मानली जात आहे.

काँग्रेस समर्थकांच्या मोठ्या गटाला शशी थरूर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतील नेते वाटतात.

याच समाजातून होणार मुख्यमंत्री

यावेळी केरळला प्रथमच 1950-60 च्या दशकात जन्मलेला मुख्यमंत्री मिळणार आहे. सर्व प्रमुख दावेदार नायर समाजातील आहेत. 1990 च्या दशकानंतर प्रथमच नायर मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Who Will Be the New CM of KeralakeralaCMPM Modishashi tharoor

इतर बातम्या

नसरापूरसारख्या घटना महाराष्ट्रात वारंवार का घडतात? राज ठाकर...

महाराष्ट्र बातम्या