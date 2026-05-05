काँग्रेसने जिंकलेल्या एकमेव राज्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार PM मोदींच्या मर्जीतील नेता? 4 नावं चर्चेत

Modi Favourite Leader From Congress Likely To Become CM: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बसणार हे निश्चित झालं आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री असतील तर तमिळनाडूत पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणारा अभिनेता थलापती विजयचा टीव्हीके पक्ष 100 हून अधिक जागा जिंकल्याने विजयच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आलेल्या एकमेवर राज्यामध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतील नेता मुख्यमंत्री होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा नेता कोण आणि कोणाकोणाची नावं मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत जे जाणून घेऊयात...
काँग्रेस-प्रणीत युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (यूडीएफ) केरळ विधानसभा निवडणुकीत 10 वर्षांनंतर सत्ता परत मिळवली आहे. सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटला (एलडीएफ) पराभूत करत यूडीएफने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. या विजयासहीत भारताच्या राजकारणात मागील 50 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की डाव्या विचारसरणीचं सरकार देशात कुठेही सत्तेत नसणार. केरळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने दणदणीत विजय मिळवत सत्तांतर घडलं आहे. ही केरळच्या राजकीय इतिहासातील मोठी उलथापालथ मानली जात आहे.
युडीएफला 102 जागा मिळाल्या असून बहुमताच्या 71 जागांपेक्षा हे फारच जास्त आहेत. या 102 जागांपैकी 63 जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग म्हणजेच आययूएमएल 22 जागा जिंकण्यात यशस्वी ठरला आहे. भाजपाला 3 जागांवर यश मिळालं असून सत्ताधारी माकप प्रणीत एलडीएफला एकूण 44 जागा मिळाल्या असून सीपीआय(एम) पक्षाला 26 जागाच मिळाल्यात.
सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसणार की एलडीएफच्या अन्य नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळणार याबद्दलचं रहस्य कायम आहे. असं असतानाच चार प्रमुख नावं चर्चेत आहेत. ही नावं कोणी आणि त्यांची प्रोफाइल कशी आहे हे जाणून घेऊयात...
व्ही.डी. सतीशन (V. D. Satheesan) हे विद्यमान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत एलडीएफ सरकारविरोधात आघाडीने लढा दिला आहे.
एर्नाकुलम जिल्ह्यातील परावूर मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार म्हणून निवडणून आलेत.
इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग प्रमुखांनी सतीशन यांच्या नावाचं खुलेपणे समर्थन केले आहे.
व्ही.डी. सतीशन हे मुख्यमंत्रीपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून सर्वात आघाडीवर मानले जात आहेत.
रमेश चेन्निथला (Ramesh Chennithala) हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते असून हरीपाड मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत.
पूर्वी विरोधी पक्षनेते राहिलेल्या रमेश चेन्निथला यांचे नायर समाजाशी घनिष्ठ संबंध असून 'एनएसएस'शी जवळीक आहे.
2021 मध्ये त्यांचा पराभव झाला होता मात्र पक्ष संघटनेवर त्यांची चांगली पकड असणं ही जमेची बाजू आहे.
के.सी. वेणुगोपाल (KC Venugopal) हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) आहेत.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे विश्वासू अशी के.सी. वेणुगोपाल यांची ओळख आहे.
विधानसभा निवडणूक के.सी. वेणुगोपाल यांनी लढवलेली नाही.
सध्या तरी केंद्रीय नेतृत्व सोडून के.सी. वेणुगोपाल पुन्हा राज्याच्या राजकारणात येणे कठीण मानले जात आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात प्रसिद्ध नेत्यांपैकी एक असलेले शशी थरूर (Shashi Tharoor) हे सुद्धा केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत.
तिरुवनंतपुरममधून शशी थरूर चार वेळा खासदार म्हणून निवडून आले असून यातच त्यांच्या लोकप्रियतेची झलक दिसून येते.
मात्र शशी थरूर राज्यातील राजकारणापेक्षा केंद्र राजकारणात अधिक सक्रिय आहेत.
भाजपाला समर्थन देणाऱ्या भूमिका अनेकदा घेतल्या असल्याने शशी थरूर यांनी मुख्यमंत्री संधी फार कमी मानली जात आहे.
काँग्रेस समर्थकांच्या मोठ्या गटाला शशी थरूर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतील नेते वाटतात.
यावेळी केरळला प्रथमच 1950-60 च्या दशकात जन्मलेला मुख्यमंत्री मिळणार आहे. सर्व प्रमुख दावेदार नायर समाजातील आहेत. 1990 च्या दशकानंतर प्रथमच नायर मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे.