'मेलोडी'च्या नादात गुंतवणुकदारांचा भ्रमनिरास; Share Market मध्ये कंपनीचं सत्य समोर येताच लागला 440 व्होल्टचा झटका

Melody Parle Share Price : ते म्हणतात ना, कधी काय होईल याचा काहीच नेम नसतो. अगदी तसंच सध्या मेलोडी चॉकलेटबाबत आणि ते बनवणाऱ्या कंपनीबाबत घडलं आहे. काय घडलंय? पाहा...
Melody Parle Share Price : सोशल मीडियावर दर तासाला ट्रेंड अर्थात चर्चेत असणारे मुद्दे आणि विषय बदलत असतात. विविध घटना, व्यक्ती आणि प्रसंग यामुळं नेटकऱ्यांटं लक्ष वेधतात. त्यावर चर्चा, प्रतिक्रिया, फोटो, व्हिडीओ अशा असंख्य गोष्टींचा भडीमार होतो आणि हा ट्रेंड सुस्साट सुटतोच. 20 मे 2026 ला असाच एक ट्रेंड वाऱ्याच्या वेगानं जगभरात पाहायला मिळाला. हा ट्रेंड होता #Melody. मेलोडी चॉकलेटचं नाव जगभरातून इंटरनेटवर शोधलं जात होतं. या शब्दाच्या अर्थापासून कोणती कंपनी हे चॉकलेट बनवते इथपर्यंचचे प्रश्नही विचारण्यात आले. निमित्त ठरलं ते म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना दिलेली एक खास भेट अर्थात, मेलोडी चॉकलेट.
आश्चर्याचा धक्काच बसेल पण, मेलोनी यांनी स्वत: मोदी त्यांना भेट देतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि त्या क्षणापासूनच उधाण आलं ते मेलोडीच्या चर्चांना. ई कॉमर्स वेबसाईटवरून या चॉकलेटचा विक्रमी खप झाला आणि अपेक्षितपणे शेअर बाजारावरही त्याचा प्रभाव पाहायला मिळाला. मात्र, काहीसा अनपेक्षित!
पार्ले-जी फूड प्रोडक्ट (parle g food products) ही कंपनी मेलोडी बनवते. ज्यामुळं एकाएकी या कंपनीचीही चर्चा झाली. इतकंच काय तर, मुंबई शेअर बाजारात (Share Maekrt) मध्ये पार्ले इंडस्ट्रीजचा शेअर जबरदस्त वेग पकडताना दिसला. पण, इथं एक गल्लत झाली. ज्या शेअरला पार्लेजीचा शेअर समजलं गेलं तो प्रत्यक्षात त्या कंपनीचा नव्हताच. तिथं मेलोनी आणि मेलोडी यांनी सोशल मीडिया गाजवलं असतानाच इथं गुंतवणुकदारांनी लगेचच 'पार्ले इंडस्ट्रीज' (Parle Industries) च्या शेअरकडे मोर्चा वळवला. त्यावर इतकी आर्थिक उलाढाल झाली की हा शेअर 'अपर सर्किट'वर पोहोचला. पण, प्रत्यक्षात या कंपनीचा आणि मेलोडी बनवण्याचा दूरान्वये संबंध नाही.
मेलोडी बनवणारी कंपनी आहे 'पार्ले प्रोडक्ट्स' (Parle Products). हीच कंपनी हाईड अँड सीक बिस्कीट, मोनॅको, मँगो बाईट बनवते ज्यांना नागरिकांची प्रचंड पसंतीसुद्धा मिळते. तर, पार्ले इंडस्ट्रीज ही कंपनी एक खासगी आस्थापना असून, ती शेअर बाजारात लिस्टेडही नाही. इथं नावानं चांगलाच घोळ घातला.
मेलोडीची मूळ कंपनी म्हणून गुंतवणूकदारांनी ज्या पार्ले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) मध्ये पैसे लावले आणि शेअर खरेदी केले ची एक पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कार्यरत कंपनी आहे. कागद, रद्दी, पुनर्वापरातील उत्पादनं अशा कामात ही कंपनी सक्रिय आहे. 1999-2000 पर्यंत पार्ले इंडस्ट्रीज ही कंपनी पार्ले बिस्लेरी लिमिटेडचा पूर्ण मालकी हक्क असणारी सब्सिडियरी कंपनी होती. मात्र आता बिस्लेरीचाही या कंपनीशी कोणताच संबंध नाही.
सध्या पार्ले इंडस्ट्रीज ही एक पूर्णपणे पब्लिक ट्रेड कंपनी असून, मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार 'ब्रिलियंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड' ते त्यात 8.53 टक्के शेअर आहेत. मेलोडीच्या नुसत्या नावानं आणि कंपनीच्या नावातील सारखेपणामुळं या कंपनीचा शेअर 5 टक्क्यांनी वाढला खरा. मात्र, गेल्या बऱ्याच काळापासून तो डबघाईला गेला असून, ही पडझड साधारण 40 टक्के असल्यानं गुंतवणूकदारांना 440 व्होल्टचा धक्काच बसला असं म्हणायला हरकत नाही.