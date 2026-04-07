Atomic Energy News : भारताने अणुऊर्जा क्षेत्रात एक ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. कल्पक्कम येथील स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरच्या (PFBR) क्रिटिकॅलिटीमुळे भारताला स्वदेशी ब्रह्मास्त्र हाती लागलं आहे. या यशामुळे भारताच्या विशाल थोरियम साठ्याच्या वापराचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 7, 2026, 11:57 AM IST
Explained: अमेरिका - इराण युद्धादरम्यान भारताला मोठं यश! भारताला मिळालं 'ब्रह्मास्त्र'; ही शक्ती अमेरिका आणि चीनकडेही नाही

Atomic Energy News : अमेरिका आणि इराणमधील युद्धादरम्यान भारताला मोठं यश प्राप्त झालं आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात एक अशी कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे जगातील आघाडीच्या देशांनाही थक्कं करणारी आहे. तामिळनाडूच्या कल्पक्कम इथल्या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरला (PFBR) 'क्रिटिकल' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हा केवळ एक प्रयोग नसून भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठी अणुऊर्जाविषयक उपलब्धी मानली जातेय. ज्यामुळे भारत आपल्या वापरापेक्षा कितीतरी जास्त इंधन निर्माण करण्यास सक्षम असणार आहे. भारताने आता थोरियम निर्मितीचा पराक्रमही साधण्यात यश मिळवलंय. 

या यशानंतर भारत एक जागतिक अणुमहाशक्ती म्हणून उदयास येणार यात काही शंका नाही. क्रिटिकॅलिटी टप्प्यावर, अणुभट्टी कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय अणुप्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी आणि अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी अणुविखंडनाद्वारे आपोआप पुरेसे न्यूट्रॉन तयार करण्यात यशस्वी झाले आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही याला भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील एक निर्णायक टप्पा म्हणत शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं आहे. 

300 वर्षे विजेचे नो टेन्शन! 

या पीएफबीआर अणुभट्टीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य तिच्या 'ब्रीडर' या नावातच दडली आहे. पारंपरिक अणुभट्ट्या युरेनियम इंधन म्हणून जाळून ऊर्जा निर्माण करण्यात सक्षम आहे. तर ही अणुभट्टी केवळ ऊर्जाच निर्माण करत नाही, तर नवीन इंधनही तयार करण्याचे वैशिष्ट्य आहे. ती वापरत असलेल्या (प्लुटोनियम-233) इंधनापेक्षा जास्त नवीन इंधन (प्लुटोनियम-239) तयार करणार आहे. यामुळे भारताकडे भविष्यासाठी अणुइंधनाचा कधीही न संपणारा साठा असणार आहे, यात काही शंका नाही. 

अणु कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा

भारताचा अणुकार्यक्रम हा तीन टप्प्यांचा कार्यक्रम असणार आहे. तो अणुकार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांनी तयार असून पहिल्या टप्प्यात सध्या कार्यरत असलेल्या पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) अणुभट्ट्यांचा समावेश राहणार आहे. कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर अणुभट्टीच्या उभारणीमुळे भारताने आपल्या अणुकार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करुन भारताच्या यशात मानाचा तुरा रोवला आहे. 

थोरियम अणुभट्टीचा तिसरा टप्पा

थोरियम रिअॅक्टर हा तिसरा टप्पा असणार आहे, ज्यात भारताकडे असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या थोरियम साठ्याचे भविष्यात विजेमध्ये रूपांतर करू शकणारे पीएफबीआर हे एकमेव साधन राहणार आहे. यामुळे भविष्यात भारताकडे युरेनियमची कमतरता भासणार नाही. एवढंच नाही तर यामुळे आता भविष्यात आपल्याला रशिया, कझाकस्तान किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

थोरियम खजिना असणार...

भारताकडे जगातील थोरियमच्या साठ्यापैकी अंदाजे 25% साठा असणार आहे. या थोरियमचा वापर करण्यासाठी पीएफबीआर (PFBR) अत्यंत महत्त्वाचा राहणार आहे. भारताने 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवलंय. पण पीएफबीआरच्या यशाशिवाय हे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य आहे. 

कल्पक्कम पीएफबीआर कार्यान्वित झाल्यामुळे, रशियानंतर व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर अणुभट्टी असलेला भारत हा जगातील दुसरा देश ठरला आहे. अमेरिका, फ्रान्स आणि जपानसारखे देश भारताच्या मागे आहेत आणि त्यांनी आपले प्रकल्प अर्धवट सोडून दिले आहेत.

ही अणुभट्टी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) द्वारे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्णपणे भारतातच डिझाइन आणि तयार केली गेली आहे. या प्रकल्पात 200 हून अधिक भारतीय लघुउद्योगांनी आपलं योगदान दिलं आहे. 500 मेगावॅट क्षमतेची ही अणुभट्टी भारताचे 'नेट झिरो 2070' चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत करणार आहे. ही अणुभट्टी 24 तास वीजपुरवठा करणार आहे, जी पातळी सौर किंवा पवन ऊर्जेद्वारे देखील साध्य करण्यात अयशस्वी ठरते. 

भारताचा मास्टरस्ट्रोक

भारताचा सुमारे 2,25,000 टन थोरियमचा साठा हा ऊर्जेचा एक खजिना आहे, जो पुढील 300 ते 400 वर्षांसाठी अखंड वीजपुरवठ्याची आपल्याला हमी देतो. कल्पक्कमच्या स्वदेशी पीएफबीआरने (PFBR) हा खजिना उघडण्याची एक अशी किल्ली विकसित केली आहे, जी जगातील विकसित राष्ट्रांनाही तयार करता आली नाही. 

एकीकडे चीन आणि अमेरिका घटत चाललेल्या युरेनियम साठ्यांशी आणि आयातीवरील निर्बंधांशी झगडत असताना, भारत आपल्या समुद्रकिनाऱ्यांच्या वाळूत दडलेल्या थोरियमचा वापर करून भविष्यातील अणुसाम्राज्य उभारण्याकडे वाटचाल करत आहे. हे तंत्रज्ञान भारताला केवळ ऊर्जा क्षेत्रात संपूर्ण स्वातंत्र्यच देणार नाही, तर येणाऱ्या शतकांसाठी त्याला जागतिक ऊर्जा केंद्रही म्हणून उदयास आणणार आहे. हे केवळ एका अणुभट्टीचे यश नाही, तर ते भारताच्या भावी पिढ्यांसाठी अंधकाराच्या अंताची घोषणा ठरली आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

