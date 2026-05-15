/मोदी मॅजिक... पहिल्या काही तासात 42 हजार कोटी, 40% जास्त LPG अन् गुजरातसाठी प्रोजेक्ट; UAE मध्ये काय ठरलं?

PM Modi In UAE: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सहा दिवसांच्या पाच देशांचा दौरा सुरु केल्यानंतर पहिल्या काही तासांमध्ये भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे करार मंजूर करुन घेतले असून याचा सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे.
PM Modi UAE Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सहा दिवसांच्या पाच राष्ट्रांच्या दौऱ्याची सुरुवात आजपासून झाली असून ते आज दुपारी संयुक्त अरब अमिरातीमधून म्हणजेच युएईमध्ये दाखल झाले. वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आखाती देशाच्या दौऱ्यामध्ये भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आज, 15 मे रोजी संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहे. युएईने भारतीय पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय संस्थांमध्ये 5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही केली आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम सुमारे ₹42000 कोटी रुपये इतकी होते. मोदींच्या पाच देशांच्या दौऱ्यातील पहिल्या टप्प्यात ते युएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांना भेटले. या दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांमधील करारांची देवाणघेवाण करण्यात आली.
दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीचा करार करण्यात आला आहे. यातून दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा आणि लष्करी सहकार्य करार झाले आहेत. पेट्रोलियम साठ्यांबाबत दोन्ही देशांनी धोरणात्मक सामंजस्य करार केले आहेत. लिक्वीड पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) पुरवठ्याबाबतही एका करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्यात. या करारामुळे या आखाती राष्ट्रासोबत भारताचे ऊर्जा सुरक्षा संबंध अधिक बळकट झालेत. मोदींच्या या अबुधाबी दौऱ्यात दोन महत्त्वाचे ऊर्जा करार झाले. हे करार एलपीजी (स्वयंपाकाचा गॅस) आणि पेट्रोलियम रिझर्व्ह (तेल साठवणूक) धोरणांसंदर्भात आहेत. या करारांमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. खासकरून इराण-इस्रायल तणाव आणि हॉर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या टंचाईवर हे करार नक्कीच फुंकर मारणारे ठरतील असं सांगितलं जात आहे.
My brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and I discussed ways to deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and deepen ties in sectors like trade, energy and more. pic.twitter.com/vuKvJuKorl— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात भारतीय ऑइल कॉर्पोरेशन आणि एडीएनओसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून यामुळे भारताला होणारा स्वयंपाक गॅसचा पुरवठा 40 टक्क्यांनी वाढणार आहे. यामुळे एलपीजी गॅसचा तुटवड्याची समस्या कमी होईल. तसेच एलपीजी गॅसची किंमत स्थिर राहण्यास मदत होईल.
PM Narendra Modi’s short trip to UAE brings big returns for India. Here are the major agreements and investment decisions announced today:— ANI (@ANI) May 15, 2026
Agreement on Framework for the Strategic Defence Partnership between India and UAE
MoU on Strategic Petroleum Reserves
पेट्रोलियम रिझर्व्हसंदर्भात म्हणजेच इंधन साठवणुकीसंदर्भात आयएसपीआरएल आणि एडीएनओसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून मंगळूरुमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून यामुळे भारताची तेल साठवणुकीची क्षमता वाढणार असून आणीबाणीमध्ये इंधन पुरवठ्यासंदर्भात अधिक सुरक्षितता वाढणार आहे. याशिवाय स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स पार्टनरशिप आणि गुजरातमधील वडिनार येथे शिप रिपेअर क्लस्टरसाठीही युएई आणि भारतामध्ये सामंजस्य करार झाले आहेत.