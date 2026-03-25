  • पुढील फक्त 9 महिने मोदी पंतप्रधानपदी? कोणी केलं हे राजकीय भाकित? नेमकं काय म्हटलं?

PM Modi Might Not Be The PM: नरेंद्र मोदी हे 2014 पासून पंतप्रधान पदावर असून सध्या त्यांचा पंतप्रधान म्हणून तिसरा कार्यकाळ सुरु असतानाच त्यांच्या भविष्याबद्दल हे भाष्य केलं आहे, जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 25, 2026, 07:45 AM IST
मोदींवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

PM Modi Might Not Be The PM: आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भात एक मोठं भाकित केलं आहे. सोमवारी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी लिहिलेल्या 'अनलाइकली पॅराडाइज' (Unlikely Paradise) या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याला हजेरी लावली आहे. या कार्यक्रमात दिलेल्या छोटेखानी भाषणामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारबरोबरच देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीवर टीका केली. मोदींच्या राजकीय भविष्याबद्दलही केजरीवाल यांनी मोठं भाकित केलं आहे. 

अनेक मान्यवरांची उपस्थिती

नवी दिल्ली येथील 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया'च्या मावळंकर सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला अनेक नेते उपस्थित होते. माजी केंद्रीय मंत्री तसेच खासदार कपिल सिब्बल, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार दिग्विजय सिंह, खासदार जया बच्चन; तृणमूल काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते (राज्यसभा) डेरेक ओ'ब्रायन या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. उपस्थितांमध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश होता.

मोदी पंतप्रधान पदावर नसतील

केजरीवाल यांनी, "2026 च्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कदाचित पंतप्रधान पदावर नसतील. ते आणि अमित शाह आता सत्तेतून पायउतार होणार आहेत. त्यांचे राज्य संपुष्टात येणार आहे," असं भाकित केलं आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी असा आरोप केला की, "मोदी सरकार सर्व अप्रामाणिक लोकांना आपल्या पक्षात सामावून घेते आणि सर्व प्रामाणिक लोकांना तुरुंगात टाकते. निवडणूक आयोगाचा गैरवापर करून ज्या प्रकारे ते (भाजप) निवडणुका जिंकतात, ते देशासाठी हिताचे नाही. म्हणूनच हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचले पाहिजे," असं केजरीवाल आपल्या भाषणात म्हणाले.

राऊतांचा युद्धावरुन मोदींना टोला

अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाबाबत केंद्र सरकारने बाळगलेल्या मौनावर संजय राऊत यांनी टीका केली. इस्रायल-इराण संघर्षाला संजय राऊतांनी, 'अतिशय धोकादायक वळण' असे संबोधले. या संकटात भारताची भूमिका काय आहे, यावर स्पष्टता देण्याची मागणी राऊतांनी केली. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना राऊतांनी, "भारताची भूमिका नक्की काय आहे, हे कोणालाच सांगता येत नाही. हे युद्ध (अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष) आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. भारत हा 140 कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे; तरीही, आजवर पंतप्रधान मोदी यांनी या युद्धाबाबत आपले मत व्यक्त केलेले नाही. नक्की भीती कशाची वाटते आहे? आपली भूमिका काय आहे आणि आपण पुढे काय करणार आहोत, हे त्यांनी आम्हाला सांगितले पाहिजे," अशी मागणी केली.

राऊतांचं कौतुक

शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही पक्षाचे नेते संजय राऊत यांचे कौतुक केले. राऊतांचा 'वाघ' असा उल्लेख करत त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई ही दडपशाही स्वरूपाची होती, असा आरोप अरविंद सावंत यांनी केला. "संजय राऊत हे एक 'वाघ' आहेत. त्यांच्यावर करण्यात आलेली दडपशाही ही कायदेशीर प्रक्रिया नव्हती. ती निव्वळ जुलूमशाही होती. खुद्द ब्रिटिशांनीही कधी अशा प्रकारची दडपशाही केली नव्हती, जशी हे लोक करत आहेत," असं सावंत म्हणाले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

