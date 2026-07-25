/रात्री 11.06 वाजता मोदींचं Insta Reel... 40 सेकंदात 4 वेळा कोणाला म्हणाले Thank You? तुफान Viral झाला Video

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सलग दुसऱ्या दिवशी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन रिल शेअर करत तरुणांनी संवाद साधल्याचं शुक्रवारी रात्री दिसून आलं. नवी दिल्लीबरोबरच देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय उपाययोजना करत आहे यासंदर्भातील माहिती पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी रात्री उशीरा अपलोड केलेल्या रीलमधून दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पेपरफुटीसंदर्भात मोठा निर्णय घेत 10 वर्षांची शिक्षा आणि 10 कोटी रुपयांचा दंड असलेला कायदा मंजूरीसाठी संसदेमध्ये मांडण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यानंतर मोदींनी रात्री 11 वाजून 06 मिनिटांनी आपल्या इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अकाऊंटवरुन एक छोटा व्हिडीओ शेअर केला.
40 सेकंदांचा हा व्हिडीओ मोदींनी, '88 काल माझा व्हिडिओ पाहणाऱ्या आणि मोलाच्या सूचना पाठवणाऱ्या तरुणांचे आभार,' या कॅप्शनसहीत पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये मोदींनी, "थँक्यू फ्रेंड्स... काल मध्यरात्री तुम्हाला भेटण्याची संधी मिळाली. मी जो व्हिडीओ पोस्ट केलेला त्यावर ज्या पद्धतीने तुम्ही व्यक्त झाला, जे सकारात्मक सल्ले दिले त्यासाठी सर्वांचा आभारी आहे. . आपलं नातं कायम राहील. आपलं नातं अधिक सक्रीयपणे जोडलं जाईल. धन्यवाद, धन्यवाद मित्रांनो," असं म्हटलं आहे.
40 सेकंदांच्या व्हिडीओमध्ये मोदींनी चार वेळा आभार मानताना थँक यू म्हटल्याचं दिसून आलं आहे. पंतप्रधानांकडून सध्या नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरलेल्या जनरेशन झीमधील मंडळींशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरु असल्यानेच ते दोन दिवसांपासून स्वत: जेन झी पद्धतीने अगदी क्लोजअपमध्ये आणि स्वत: मोबाईल समोर ठेऊन शूट केलेले व्हिडीओ पोस्ट करत असल्याची चर्चा इंटरनेटवर आहे.
दरम्यान, गुरुवारी रात्री 11 वाजून 52 मिनिटांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये मोदींनी, "उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कारवाईचा निर्णय!" अशा मथळ्यासहीत व्हिडीओ पोस्ट केला होता. "फ्रेण्डस्, मी जाणतो की पेपरफुटी हा काही सामान्य विषय नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी हे फार त्रासदायक आहे. त्यामुळेच पेपरफुटीपासून मागील दीड महिन्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे," असं पंतप्रधानांनी व्हिडीओच्या सुरुवातीलाच सांगितलं.
"आमचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू होता की, विद्यार्थ्यांचं एक वर्ष वाया जाऊ नये. तात्काळ परीक्षा घेणं आवश्यक होतं. सरकारने पूर्ण ताकदीने 22 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याची सोय केली," असंही मोदींनी व्हिडीओत म्हटलेलं. "19 तारखेला निकालही आला. देशभरातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बातम्याही आल्या. मात्र आम्ही याने संतुष्ट होणाऱ्यांमधील नाही. त्यामुळेच मी आज फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी संबंधित विभागांना आदेश दिलेले. त्या विभागांनी मेहनत करुन मध्यरात्रीच्या आसपास मला मसुदाही दिला. फास्ट ट्रॅक कोर्टाबरोबच कठोर शिक्षेसंदर्भात उद्या (शुक्रवारी) मंत्रिमंडळात चर्चा करु. मंत्रिडळातील सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यावर विचार केला जाईल. सोमवारपासून संसदेच्या कामकाजाचा दुसरा आठवडा सुरु होत असताना तेव्हा लवकरात लवकर हे विधायक मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल," असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी आणि पालकांना दिलं.
मोदींच्या या व्हिडीओनंतर शुक्रवारी कॅबिनेटमध्ये पेपरफुटीसंदर्भात अधिक कठोर कायदा मंजूर करुन घेण्यासंदर्भातील ठरावावर एकमत झालं असून पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेमध्ये पटलावर मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.