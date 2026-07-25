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रात्री 11.06 वाजता मोदींचं Insta Reel... 40 सेकंदात 4 वेळा कोणाला म्हणाले Thank You? तुफान Viral झाला Video

पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी रात्री 11.52 ला व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीही त्यांनी 11 नंतर एक रिल आपल्या अकाऊंटवरुन पोस्ट केलं आहे. यात ते काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:39 AM IST
रात्री 11.06 वाजता मोदींचं Insta Reel... 40 सेकंदात 4 वेळा कोणाला म्हणाले Thank You? तुफान Viral झाला Video
Image Credit: मोदींच्या अकाऊंटवरुन पोस्ट करण्यात आला व्हिडीओ

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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रात्री 11.06 वाजता मोदींचं Insta Reel... 40 सेकंदात 4 वेळा कोणाला म्हणाले Thank You? तुफान Viral झाला Video
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